У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты

Предыдущие исследования показали, что оральные контрацептивы могут повышать риск образования тромбов, а значит тромбоза глубоких вен, легочной эмболии, инсульта и инфаркта. Кроме того, есть свидетельства о связи между приемом гормональных таблеток и повышением риска развития рака молочной железы.

Данные, полученные исследователями из Каролинского института и Стокгольмской Школы экономики, свидетельствуют, что прием противозачаточных препаратов может также оказывать негативное влияние на качество жизни, пишет Health.mail.ru.

В исследовании принимали участие 340 здоровых женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Все они в течение трех месяцев принимали либо плацебо, либо комбинированный оральный контрацептив, состоящий из этинилэстрадиола и левоноргестрела — наиболее распространенный тип гормональных противозачаточных таблеток во многих странах мира. Ни сами авторы исследования, ни участницы не знали, кто какие таблетки получает. Выбор женщин, получавших плацебо или препарат, был абсолютно случайным.

По истечении трех месяцев все участницы прошли тестирование на качество жизни (совокупность факторов физического, психологического, эмоционального состояния) и признаки депрессии.

Женщины, принимавшие контрацептивы, оценили свое качество жизни значительно ниже, чем те, кто принимал плацебо. У принимавших гормональные препараты чаще наблюдались резкие смены настроения, сниженный самоконтроль, плохое самочувствие и упадок сил.

Правда, существенного ухудшения симптомов депрессии у тех, кто получал противозачаточные таблетки, по сравнению с «группой плацебо», не наблюдалось.

Хотя обнаруженные изменения были сравнительно невелики, на них нельзя не обращать внимания, так как речь идет о средних значениях, а в отдельных, индивидуальных случаях негативный эффект оральных контрацептивов может проявляться очень ярко, считают исследователи.