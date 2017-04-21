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Диетологи рассказали, как отучиться переедать

Krasotka.ee
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Холодильник. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Авторитетный диетолог из США Роберт Шварц дал советы о том, как наладить «здоровые отношения» с едой. Главное, полагает он, осознать, что переедание, - это попытка заесть свои проблемы.

Если вы едите, даже когда не голодны, а начав, не можете остановиться, значит, таким образом вы реагируете на свои проблемы, утверждает диетолог. Чтобы взять себя в руки, специалист посоветовал составить список ситуаций, во время которых случаются приступы обжорства, а еще лучше - завести дневник и делиться своими откровенными мыслями о теле и похудении, об этом сообщил «ВладТайм». Самим Шварцем был разработан опросник для такого дневника. Согласно этому перечню, необходимо письменно зафикисровать все параметры своего тела и ответить, что именно заставляет есть в большом количестве, пишет Medikforum.ru.

По словам Роберта Шварца следует придерживаться интуитивного питания и употреблять пищу только тогда, когда чувствуется голод. Есть по часам и тем более есть пищу, которая не нравится, совсем не нужно, убежден эксперт: это лишь усиливает невроз, с которым всегда связано переедание.

Одно из правил, разработанных Шварцем, гласит: есть над то, что хочется. «Если организм требует вредную пищу - так тому и быть, дайте ему то, что он хочет. Со временем тело поймет, что никто больше не будет ограничивать его, и начнет вести себя хорошо», - высказался эксперт.

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