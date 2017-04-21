Вот что происходит с вашим телом каждый раз, когда вы красите ногти!

Учёные провели анализы на наличие 24 разных химических токсинов у женщин — участниц исследования. Следы токсинов были обнаружены в организме каждой из участниц, пишет Lifter.com.ua.

Что послужило источником этих химикатов? Лак для ногтей!

По результатам исследования, 100% участниц имели в организме следы трифенилфосфата всего через 10 часов после нанесения лака. Это бесспорный результат — и тем более страшный.

В дополнительном исследовании та же группа учёных проверила 10 разных лаков для ногтей на трифенилфосфат и обнаружила его в восьми! Причём 2 из этих лаков не содержали информации об этом токсине на этикетке.

Иными словами, до 20% лаков могут содержать опасный химикат, который даже не указывается в составе!

Что такое трифенилфосфат?

Одна из главных опасностей трифенилфосфата (ТФФ) заключается в том, что он нарушает работу эндокринной системы человека, управляющей всеми нашими гормонами.

Руководительница исследования доктор Хэзер Стейплтон говорит: «У нас появляется всё больше сведений о том, что ТФФ может влиять на гормоны, обмен веществ, репродуктивную функцию и развитие плода».

Особенно вреден ТФФ для девочек, которые регулярно красят ногти, ведь здоровое гормональное развитие — ключевой фактор здоровья.

Однако не стоит недооценивать вред ТФФ и для взрослых. Помимо эндокринной системы, он может приводить к нарушениям развития и репродуктивной функции, вызывать раздражение кожи и аллергические реакции.

А что ещё содержится в лаках?

К сожалению, трифенилфосфат — далеко не единственный химикат, входящий в состав лаков для ногтей. Внимательно прочитайте состав — если там указано одно из этих веществ, не покупайте этот лак!

Нитроцеллюлоза

Этот же компонент входит в автомобильную краску, а также в фейерверки и динамит. Это вещество не относится к «очень токсичным», но может вызывать отравление системы органов.

Бутил/этилацетат

Это легковоспламеняющееся вещество, ядовитое при вдыхании или проглатывании. При долгом контакте (например, постоянно накрашенных ногтях) может нанести серьёзный вред внутренним органам.

Парабены

Существует много разных парабенов, используемых в производстве лака для ногтей, и всех их стоит избегать. Эти консерванты могут вызывать рак молочной железы. Кроме того, они мешают ногтевой пластине получать кислород и натуральные витамины из солнечного света (витамин D), необходимые для здоровых ногтей.

Камфора

Камфора используется как пластификатор, средство против ржавчины и консервант для мёртвых насекомых в коллекциях бабочек. Она ядовита и может вызывать эпилептические приступы, раздражительность и токсичность организма.

Дибутилфталат (ДБФ)

Этот химикат запрещён в Европе и может приводить к нарушениям репродуктивной функции, особенно у мальчиков. ДБФ относится к «крайне опасным» веществам, нарушающим работу органов и эндокринной системы.

Формальдегид

Когда-то формальдегидные смолы были очень популярны в лаках для ногтей; потом их запретили к применению, но многие производители до сих пор их используют. Также они обычно входят в состав красок и пластичных полимеров. Формальдегидные смолы могут вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, обесцвечивание и потерю нервной чувствительности. Кроме того, они относятся к канцерогенам, поэтому их следует избегать любой ценой.

Толуол

Этот химикат приводит к нарушению репродуктивной системы и головокружениям. Также он может вызывать заболевания центральной нервной системы. Неудивительно, что он входит в состав бензина.

Так что же делать?

Если вы не можете отказаться от лаков, старайтесь всегда внимательно читать состав на этикетке. Не покупайте лаки, содержащие вышеперечисленные вещества.

Кроме того, сейчас есть компании, производящие лаки для ногтей из натуральных ингредиентов. Они не используют в производстве вредную химию и канцерогены.