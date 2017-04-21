Фото: не поверите, но эта красотка уже на седьмом месяце беременности

Также она пишет, что из-за беременности стала очень забывчивой. Кроме того, несмотря на седьмой месяц, ее живот кажется совсем небольшим.

Смотрим!

A post shared by Egle Eller-Nabi (@eglenabi_bikinipro) on Apr 8, 2017 at 1:28am PDT

Siiski paistab staar kõige selle juures positiivseks jäävat ning võtab rasedusega kaasas käivat mänguliselt. Jaksu ka Elu24 poolt!