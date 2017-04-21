Фото: не поверите, но эта красотка уже на седьмом месяце беременности
21 апреля 2017 г., 17:16
Звезда фитнес-бикини Эгле Эллер-Наби, которая находится уже на седьмом месяце беременности, продолжает радовать своих подписчиков в Сети снимками своего живота.
Также она пишет, что из-за беременности стала очень забывчивой. Кроме того, несмотря на седьмой месяц, ее живот кажется совсем небольшим.
Смотрим!
Siiski paistab staar kõige selle juures positiivseks jäävat ning võtab rasedusega kaasas käivat mänguliselt. Jaksu ka Elu24 poolt!