Розовый, красный или черный: о чем говорит цвет ваших месячных

Большинство женщин не испытывают особых восторгов по поводу месячных. Критические дни часто сопровождаются болями, ограниченной активностью, прожорливостью — не говоря уж о неприятной необходимости менять прокладки.
Но кто присматривается к менструальной крови? Уж точно не большинство. А зря!
Ведь цвет месячных выделений может многое сказать о здоровье, сообщает Lifter.com.ua.
1. Розовато-красный
Розовая или светло-красная кровь может означать начало месячных. Но если она появляется в середине цикла, стоит обратиться к врачу.
Это может быть признаком внутренней травмы, венерического заболевания (например, хламидиоза) или гормонального дисбаланса.
Если скудные, очень светлые выделения появляются вовремя, это может даже свидетельствовать о беременности. Иногда в самом начале беременности месячные не прекращаются полностью.
2. Ярко-красный
Если кровь имеет ярко-красный цвет, скорее всего, все в порядке. Через 5–6 дней месячные должны закончиться. Если не закончились — обратитесь к гинекологу.
Слишком яркий красный цвет может свидетельствовать о пониженном уровне эстрогена, который может быть вызван диетой или чрезмерным употреблением алкоголя.
3. Темно-красный
В самый разгар цикла выделения часто обильные и более темные.
Но если темный цвет и обильность сохраняются долго, это может быть признаком маточных фиброидов. Также темно-красная кровь может быть следствием повышенного уровня эстрогена.
4. Красно-оранжевый
В данном случае может быть так, что нормальные желтоватые выделения попали на слизистую оболочку матки, что и дало оранжевый оттенок.
Однако это может также быть симптомом вагинальной инфекции, особенно в сочетании с неприятным запахом. В таком случае обратитесь к гинекологу.
5. Черно-коричневый
Многие женщины ужасаются, увидев черно-коричневые выделения вместо привычной крови. Но не беспокойтесь — это вполне нормально!
Это просто старая кровь, которая меняет цвет, когда выводится из обращения.
6. Серый
Это единственный цвет, который тут же должен вызвать тревогу: комковатые серые выделения — вероятный признак инфекции или даже выкидыша. Обязательно обратитесь к врачу.