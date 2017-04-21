Розовый, красный или черный: о чем говорит цвет ваших месячных

Но кто присматривается к менструальной крови? Уж точно не большинство. А зря!

Ведь цвет месячных выделений может многое сказать о здоровье, сообщает Lifter.com.ua.

1. Розовато-красный

Розовая или светло-красная кровь может означать начало месячных. Но если она появляется в середине цикла, стоит обратиться к врачу.

Это может быть признаком внутренней травмы, венерического заболевания (например, хламидиоза) или гормонального дисбаланса.

Если скудные, очень светлые выделения появляются вовремя, это может даже свидетельствовать о беременности. Иногда в самом начале беременности месячные не прекращаются полностью.

2. Ярко-красный

Если кровь имеет ярко-красный цвет, скорее всего, все в порядке. Через 5–6 дней месячные должны закончиться. Если не закончились — обратитесь к гинекологу.

Слишком яркий красный цвет может свидетельствовать о пониженном уровне эстрогена, который может быть вызван диетой или чрезмерным употреблением алкоголя.

3. Темно-красный

В самый разгар цикла выделения часто обильные и более темные.

Но если темный цвет и обильность сохраняются долго, это может быть признаком маточных фиброидов. Также темно-красная кровь может быть следствием повышенного уровня эстрогена.

4. Красно-оранжевый

В данном случае может быть так, что нормальные желтоватые выделения попали на слизистую оболочку матки, что и дало оранжевый оттенок.

Однако это может также быть симптомом вагинальной инфекции, особенно в сочетании с неприятным запахом. В таком случае обратитесь к гинекологу.

5. Черно-коричневый

Многие женщины ужасаются, увидев черно-коричневые выделения вместо привычной крови. Но не беспокойтесь — это вполне нормально!

Это просто старая кровь, которая меняет цвет, когда выводится из обращения.

6. Серый

Это единственный цвет, который тут же должен вызвать тревогу: комковатые серые выделения — вероятный признак инфекции или даже выкидыша. Обязательно обратитесь к врачу.