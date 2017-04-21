Ошибки в отношениях, которых можно избежать

Когда ты молодая, то совершаешь ошибки, которые вполне оправданы возрастом. Не переживай, все мы там были! Как говорят: “Кто не был молодым, тот не был глупым“. Но если ты будешь давать советы другим или сама еще находишься на этапе взросления, тогда вот тебе пару советов, как избежать ошибок в отношениях, пишет Ivona.bigmir.net.

Как избежать самой большой ошибки в отношениях

Возможно, ты думаешь, какие ошибки, если ты действительно любишь? Этого же должно быть достаточно. Ответ: ошибок много. Когда ты полагаешься только на любовь, чтобы поддерживать свои отношения, легко забыть о некоторых других очень важных факторах. Но не волнуйся, давай взглянем на отношения со стороны.

Доверие

Доверие обеспечивает прочную основу, на которой строятся отношения. Оба партнера должны быть открыты и честны, чтобы этот принцип работал. Для установления доверительных отношений требуется время и усилия. У отношений есть доверие, когда партнеры: прислушиваются друг к другу, проявляют взаимное уважение, избегают контроля действий друг друга и решают проблемы здоровым способом.

Понимание

Наряду с доверием, понимание в ваших отношениях важнее, чем любовь. Чем дольше вы находитесь в отношениях, тем больше твой партнер (и ты!) будет развиваться и меняться как человек. Это означает, что даже твои личные потребности изменятся и понимание твоего партнера поможет принять эти потребности.

Уважение

Чтобы избежать самой большой ошибки в отношениях, ты должна быть уверена, что уважаешь своего партнера. Помни, что и ты, твои чувства и ценности твоей половинки крайне важны для поддержания уважения и здоровых отношений. Не менее важно показать это уважение при разных обстоятельствах.

Общение

Ты уже слышала это раньше, но я повторю еще раз: общение является ключевым. Общение - это больше, чем просто разговор, это также умение слышать. Это подразумевает то, что ты можешь выражать свои чувства без критики, чувствуя при этом, что тебя выслушивают, и твои потребности будут удовлетворены в отношениях.

Будь в состоянии провести время отдельно

Желание провести все свободное время с человеком, которого ты любишь, совершенно естественно. К сожалению, это не совсем здоровая вещь, которую тебе стоит делать в отношениях. Важно помнить о том, чтобы быть самой собой и любить проводить время наедине. Это поможет сохранить свою индивидуальность. Ты не принадлежишь ему! Ты - это ты. Если тебе или твоему партнеру нужно провести время в одиночестве или с другими друзьями, важно поддержать это решение. Возможность проводить время на стороне помогает противостоять самой большой ошибке отношений.

Поддержка

Что если ты решишь отказаться от своей офисной работы и займешься живописью? Хотела бы ты, чтобы он поддержал тебя в этом решении? Наверное, да. Безусловная поддержка позволяет партнеру знать, что он всегда может положиться на тебя. Ты всегда можешь быть уверена в том, что другой человек поддерживает тебя в твоих мечтах и надеждах. Поддержка позволяет чувствовать себя в безопасности на эмоциональном и физическом уровне.