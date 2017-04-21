Язык тела: о чем говорят лицо, руки и голос во время свидания

Узнав больше о языке тела, можно не только помочь улучшить общение, но и понять потребности, желания и чувства других людей, пишет Ivona.bigmir.net.

Каковы ключевые компоненты языка тела?

Язык тела присутствует во многих формах, и часто он может быть непроизвольным. Понимание различных компонентов нашего повседневного языка тела поможет нам быть более осведомленными и осознавать, какие реакции мы вызываем у людей.

Выражения лица, зрительный контакт, движения тела и жесты вместе с речью и тоном голоса могут передавать сигналы как сознательно, так и бессознательно. Поэтому понимание того, как мы используем их в своих интересах, поможет в более эффективной коммуникации в целом.

Язык тела при знакомствах и свиданиях

Язык тела играет решающее значение в том, как тебя воспринимают на свидании. Используй эти трюки, чтобы показать, что ты заинтересована, расслаблена и хочешь продолжения.

Лицо: естественный смех освежает лицо и является подлинным знаком расслабленного состояния, а стресс снижен, но также может показать твою уязвимость. Так что не переиграй.

Глаза: расширение глаз может передавать интерес к собеседнику и показывает положительную реакцию на человека. Женщины, которые расширяют глаза, становятся особенно привлекательными, поскольку считается, что они, как и младенцы, вызывают желание защитить и предложить любовь.

Жесты: когда болтаешь на свидании с мужчиной, слегка наклонись вперед, это показывает неподдельный интерес. Когда он говорит, кивай и улыбайся, чтобы сообщить ему, что тебе интересно то, что они рассказывает. Незначительное прикосновение к плечу может создать чувство близости без неуместности, что сделает ваше свидание более теплым.

Голос: и мужчинам, и женщинам действительно нравится более глубокий тон в противоположном поле. Это не значит, что у тебя должен быть хрипловатый голос, но его глубина и медленное произношение покажутся сексуальными и соблазнительными.