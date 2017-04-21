В Сети обсуждают купальник, в котором девушка остается голой

На днях в Сети было опубликовано видео, которое вряд ли оставит кого-либо равнодушным. В ролике сексапильная брюнетка позирует в необычном золотом пляжном наряде на берегу Гаити, сообщает Rustvnet.lv.

Мнения пользователей разделились — одни уверены, что модель демонстрирует экстравагантный купальник, другие сравнили ее аутфит с произведением боди-арта.

Провокационная идея принадлежит основателям проекта The Black Tape Project.

Его креативная команда уже не первый год занимается «альтернативной» модой — все свои творения они создают из специальной клейкой ленты разных цветов прямо на телах моделей.

Золотой look стал настоящим украшением коллекций бренда, который дизайнеры марки «сшили», как ни странно, для благотворительного мероприятия.

Конечно, подобный наряд нельзя назвать настоящим купальником — свою непосредственную функцию он вряд ли выполнит на все сто. Впрочем, самые смелые девушки могут взять подобную модель на заметку — в нем каждая наверняка станет самой заметной модницей на пляже.

A post shared by Tape art & alternative fashion (@blacktapeproject) on Apr 1, 2017 at 4:50am PDT