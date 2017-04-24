Темный шоколад способен обратить вспять процесс старения

Специалисты обнаружили, что эпикатехин снижал у грызунов уровни окислительного стресса и воспаления нервной ткани. Как известно, окислительный стресс и воспаление нервной ткани связаны с болезнью Альцгеймера. Также благодаря соединению у мышей улучшалась память. А еще эпикатехин избавлял грызунов от тревоги, пишет Meddaily.ru.

Кстати, ранее ученые подтвердили пользу темного шоколада для сердца и обмена веществ. Специалисты проанализировали данные 19 исследований. Анализ показал: темный шоколад снижал уровень триглицеридов, повышал чувствительность к инсулину и боролся с системным воспалением.