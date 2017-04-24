Белое вино может вызвать болезнь кожи

Исследователи проанализировали данные почти 83000 женщин. На протяжении 14 лет ученые каждые 4 года собирали информацию об употреблении алкоголя. За время исследования у 5000 женщин выявили розацеа. Исследование показало: у участниц, употреблявших от 1 до 3 порций белого вина в месяц, риск розацеа оказался повышен на 14% по сравнению с теми, кто вообще не употреблял алкоголь, пишет Meddaily.ru.

Употребление пяти и более порций белого вина в неделю увеличивало вероятность розацеа на 49%. А пять и больше порций крепких спиртных напитков в неделю повышали риск на 28%. Специалисты пока не знают, какие механизмы стоят за обнаруженной связью. Они предполагают: возможно, дело в том, что белое вино и крепкие спиртные напитки ослабляют иммунную систему и способствуют расширению кровеносных сосудов.