Отец из США стал героем соцсетей и «отцом года»

На днях маленькая Вэлери случайно описалась на занятиях в подготовительном классе, и эта неприятность повергла девочку в отчаяние. Она плакала и хотела домой. Папа Вэлери, Бен, работающий преподавателем в университете штата, немедленно отправился забирать дочь из школы. Но предварительно он зашел в ванную и из солидарности вылил себе на штаны полчашки воды, чтобы было похоже, что с ним произошло то же, что и с дочерью, пишет Deti.mail.ru.

«Я зашел в школу, подошел к Вэлери, которая сидела, опустив голову и глядя в пол, обнял ее и сказал: "Вэлери, можно, я возьму твой рюкзак? Мне нужно срочно чем-то прикрыться", – рассказал Бен в интервью Today.Parents. – Сначала она недоверчиво взглянула на меня, а потом мы оба расхохотались».

Старшая дочь Бена, 17-летняя Люсинда, выложила у себя в Твиттере три фотографии. На одной Бен гордо демонстрирует свои мокрые брюки, на второй Вэлери и Бен прикрывают мокрое пятно на своих штанах, еще грустная, прижавшаяся к папе дочка – курточкой, а папа – ее рюкзаком, а на третьей они оба смеются, уже ничего не скрывая.

«С моей маленькой сестренкой сегодня случилась неприятность в школе, и мой папа решил поднять ей настроение, чтобы ей не было так грустно и стыдно», – написала Люсинда. Ее твит собрал более 250 тысяч «лайков» и почти 65 тысяч ретвитов. Про Бена и его поступок написали многие мировые СМИ, пользователи соцсетей назвали его «героем» и «отцом года».

При этом, как рассказала Люсинда сайту BuzzFeed, такой поступок для ее папы очень типичен – он всегда стремится поддержать своих детей в любой ситуации, причем с изрядной долей юмора. Так, когда около четырех лет тому назад Люсинда разбила лицо, упав со скейтборда, Бен нарисовал себе под глазом точно такой же синяк, как у дочки, и ходил с ним, пока лицо Люсинды не зажило.

Между тем внезапно обрушившаяся на Бена популярность – отнюдь не главное событие в жизни семьи Соуэрдс на этой неделе. Дело в том, что у Бена и его жены Конни семеро биологических детей, а около двух лет тому назад они усыновили брата и сестру из приюта. На этой неделе детей в семье Соуэрдс стало 11, так как Бен и Конни взяли еще двух детей из той же семьи. Теперь у Соуэрдсов два сына и девять дочерей в возрасте от двух до 17 лет.

My little sis had an accident today at kindergarten & this is how my dad left to pick her up so she wouldn't feel so sad/embarrassed ❤️ pic.twitter.com/veHMFO4QHr