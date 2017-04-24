Табак назван суперлекарством от проблем с кожей

Ученые установили, что в листьях табака содержится компонент, благодаря которому поврежденная кожа вновь может обрести здоровый вид. Об этой находке специалистов рассказал MedDaily.

В ходе экспериментов у пациентов с поврежденными тканями брались пробы крови, которые затем смешивались с белковым соединением, извлеченным из листьев табака. После того, как этот состав вновь вводился пациентам, происходило быстрое восстановление поврежденных структур, пишет Meddaily.ru.

«Таким способом можно лечить ожоги и экзему. Риск заражения при использовании данного метода лечения минимален», - констатировали авторы опытов.

Напомним, что два года назад исследователи в Австралии сделали открытие: они обнаружили, что растения табака содержат вещества, обладающие мощным оздоровительным потенциалом.

Ученые заявили тогда, что эти компоненты способны уничтожать даже раковые клетки.