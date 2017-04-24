Врачи по ошибке удалили женщине здоровые яичники

Врачи Sequoia Hospital в калифорнийском Редвуд-сити должны были провести пациентке удаление матки, фаллопиевых труб и аппендикса в феврале 2016 года. Однако в результате врачебной ошибки в описании операции на информационном стенде для хирургов медики удалили женщине яичники (неясно пока, вместо других органов или вместе с ними).

Теперь ей предстоит до конца жизни принимать эстрогензаместительную терапию. Саму больницу власти пока что оштрафовали на $47 450, но женщине придется заплатить намного больше. Это удивительное дело является всего одним из 17, которые в настоящее время рассматриваются в судах против 14 калифорнийских больниц. Их обвиняют во врачебных ошибках, преступной небрежности и смерти по неосторожности пациентов, пишет Medikforum.ru.

Так, медики больницы Kaiser Foundation Hospital проводили гемодиализ одному пациенту, но не заметили, как от тела больного отсоединилась трубка катетера. Это привело к сильнейшей кровопотере и остановке сердца. Вернуть несчастного к жизни не удалось, он скончался. Во втором случае врачи больницы совершили ошибку при проведение трахеотомии, что тоже убило пациента. Медики California Pacific Medical Center: St Luke's Campus не досмотрели за женщиной, которая восстанавливалась после наркоза. В этот момент человек ведет себя неадекватно, и его действия нужно контролировать.

Женщина почему-то оказалась не под наблюдением, встала с постели, упала, ударилась головой и получила тяжелую травму мозга. Экстренно проведенная хирургическая операция не помогла - пациентка скончалась. Наконец, медики Queen of the Valley Medical Center обвиняются сразу в трех различных инцидентах, случившихся в 2013 году. Персонал медицинского учреждения не отслеживал симптомы пациентов и не использовал надлежащие дозировки лекарств. Два человека скончалось, а один до сих пор находится в коматозном состоянии.