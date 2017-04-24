Названы наиболее полезные для здоровья сочетания продуктов

О том, как правильно сочетать продукты, эксперты рассказали на страницах электронной газеты «Век». Когда продукты сочетаются правильно, это помогает организму лучше усваивать витамины и минералы из еды, подчеркнули они.

В частности, ученые посоветовали совмещать авокадо и помидоры – подобное сочетание, по их словам, особенно эффективно уменьшает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Авокадо и помидоры врачи рекомендуют есть вместе, так как полезнейший ликопин из томатов усваивается в кишечнике лучше в сопровождении жиров, которые как раз присутствуют в экзотическом фрукте, пишет Medikforum.ru.

Другим крайне полезным для здоровья сочетанием медики назвали фасоль и свеклу. Такое сочетание продуктов благоприятно действует на мозг и нервную систему, о чем говорят результаты ряда исследований. «Фасоль содержит много витаминов группы В, а свекла является богатым источником магния. Благодаря витамину В6 магний усваивается организмом гораздо лучше. Такое сочетание может помогать держать под контролем даже симптомы аутизма», - рассказали специалисты.

Также среди рекомендованных сочетаний томаты и брокколи: при подобном совмещении продуктов организм более эффективно противостоит факторам развития рака, отметили эксперты. Оздоровительное действие такого продуктового дуэта ученые связывают с тем, что входящие в состав томатов вещества-каротиноиды активизируют биоактивные компоненты из брокколи.

Помимо этого, врачи посоветовали пить зеленый чай с лимоном. Чайные катехины гораздо лучше усваиваются, если сопровождаются чем-то кислым, объяснили медики. Употребление зеленого чая с лимоном повышает степень защищенности организма от онкологии, пояснили они.

Напомним, что ранее ученые рекомендовали сочетать яблоки и шоколад, а также апельсиновый сок и овсянку.