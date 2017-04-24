Творожно-фруктовый торт без выпечки

Красивый творожно-фруктовый торт будет отличным десертом к чаю или легким завершением праздничного обеда, пишет Lady-journal.info.

Торт «Изумрудный» ингредиенты:

творог – 200 г (творог для начинки лучше брать высокой жирности, причем желательно его протереть через сито, чтобы в творожном слое не было крупинок)

сметана 20% жирности – 500 г

сливочное масло – 180 г

песочное печенье – 400 г

желатин –30 г

сахарный песок – 1 стакан

виноград – 500-700 г

грецкие орехи – для украшения

Торт «Изумрудный» приготовление:

1. Растопите сливочное масло на водяной бане.

2. Измельчите печенье в мелкую крошку до однородного состояния (с помощью скалки или блендера) и перемешайте с растопленным маслом. Подождите, пока смесь немного остынет.

3. Возьмите форму для торта и выложите на нее пищевую пленку (так будет проще доставать торт). На дно формы равномерным слоем выложите смесь из масла и печенья, утрамбуйте и поставьте остывать в холодильник на 1-2 часа.

4. Желатин залейте стаканом воды и оставьте набухать на 40-60 мин.

5. Сахарный песок, сметану и творог хорошо взбейте с помощью блендера.

6. Набухший желатин поставьте на небольшой огонь и постоянно помешивайте до полного растворения, после дайте ему немного остыть.

7. Влейте растопленный желатин в творожную массу и хорошо все перемешайте.

8. На застывший холодный корж выложите слоем виноград и сверху залейте творожным кремом, после поставьте в холодильник до полного остывания, приблизительно на 40 минут.

9. Когда торт остынет, снимите бортик разъемной формы, аккуратно удалите пищевую пленку.

10. Осталось украсить торт измельченными орехами и виноградом.

По своему усмотрению и вкусовым предпочтениям, в творожный слой можно добавить свежий виноград или изюм, просто приправить эссенцией либо ванильным сахаром.

Вкусные праздничные торты без выпечки – это сплошные преимущества: прекрасный вариант и для детского праздника, и для семейного торжества, потому что выглядит он очень красиво и нарядно.