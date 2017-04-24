Творожно-фруктовый торт без выпечки

Но мы предлагаем приготовить нежный торт без выпечки – простой и очень вкусный, который можно даже детям . Все очень легко: печенье выступает в роли коржей, а крем – это творог со сметаной.
Красивый творожно-фруктовый торт будет отличным десертом к чаю или легким завершением праздничного обеда, пишет Lady-journal.info.
Торт «Изумрудный» ингредиенты:
творог – 200 г (творог для начинки лучше брать высокой жирности, причем желательно его протереть через сито, чтобы в творожном слое не было крупинок)
сметана 20% жирности – 500 г
сливочное масло – 180 г
песочное печенье – 400 г
желатин –30 г
сахарный песок – 1 стакан
виноград – 500-700 г
грецкие орехи – для украшения
Торт «Изумрудный» приготовление:
1. Растопите сливочное масло на водяной бане.
2. Измельчите печенье в мелкую крошку до однородного состояния (с помощью скалки или блендера) и перемешайте с растопленным маслом. Подождите, пока смесь немного остынет.
3. Возьмите форму для торта и выложите на нее пищевую пленку (так будет проще доставать торт). На дно формы равномерным слоем выложите смесь из масла и печенья, утрамбуйте и поставьте остывать в холодильник на 1-2 часа.
4. Желатин залейте стаканом воды и оставьте набухать на 40-60 мин.
5. Сахарный песок, сметану и творог хорошо взбейте с помощью блендера.
6. Набухший желатин поставьте на небольшой огонь и постоянно помешивайте до полного растворения, после дайте ему немного остыть.
7. Влейте растопленный желатин в творожную массу и хорошо все перемешайте.
8. На застывший холодный корж выложите слоем виноград и сверху залейте творожным кремом, после поставьте в холодильник до полного остывания, приблизительно на 40 минут.
9. Когда торт остынет, снимите бортик разъемной формы, аккуратно удалите пищевую пленку.
10. Осталось украсить торт измельченными орехами и виноградом.
По своему усмотрению и вкусовым предпочтениям, в творожный слой можно добавить свежий виноград или изюм, просто приправить эссенцией либо ванильным сахаром.
Вкусные праздничные торты без выпечки – это сплошные преимущества: прекрасный вариант и для детского праздника, и для семейного торжества, потому что выглядит он очень красиво и нарядно.