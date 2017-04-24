Интуитивист Ольга Далиа рассказала, почему некоторые мужчины не звонят

«Очень часто мои клиентки на консультации задают такой вопрос: «Почему он мне не звонит?» и «Что мне делать в этом случае?».

Прежде всего нужно определить тип мужчины, который вам не звонит, пишет Daliaolga.com.

Запомните, мужчины которые лезут сразу в трусы — это одноразовые гандоны. Не ждите каких-то дальнейших встреч. Если он позвонит, то только с одной целью. Эта цель – затащить вас в постель быстро и без проблем. И, конечно, без каких-либо обязательств.

Есть еще другие типы мужчин. Например, тугодумы, которые начинают думать как минимум три дня. Конечно, можно пойти с таким мужчиной на свидание. Но когда мужчина думает от трех дней до недели, то это все смахивает на какой-то дешевый пикап. Некоторые представители мужского пола искренне верят в то, что надо девушку «поморозить» подольше. Они полагают, что в этом случае, она сразу же кинется им на шею и не будет долго тянуть с «клубничкой». Он играет на ваших нервах, чтобы вы думали о нем. Этот мужчина – игрок.

Я открою вам секрет, думать о них не надо! Например, я могу забыть за неделю даже, как он выглядит и вообще кто он такой. Если мужчина не звонит, то пусть катится колбаской. Ставьте его в очередь, не сюсюкайтесь с мужчиной игроком. Не бегите к нему на свидание по первому зову. Никогда не говорите, что вы так долго ждали его звонка и встречи с ним. Идите займитесь своими делами, посидите с подругой, посмотрите смешной фильм, почитайте книгу, по развлекайтесь без него. Присмотритесь к его следующим действиям и поступкам. Будет ли он звонить, интересоваться как у вас дела? Прислушайтесь к тому, что он будет вам говорить.

Может быть он думал, решался вам позвонить. Некоторые мужчины очень стеснительны. Они могут целых три дня решаться позвонить и пригласить на свидание. Однако, если это «чудо», которое не звонило вам три дня, полезет сразу же к вам в трусы, просто помашите ему ручкой и заблокируйте номер его телефона. Это настоящий пикапер, который вас несколько дней «подогревал», чтобы вы были на все согласная.

Есть еще такой тип мужчин — лапшевешатель. Они звонят от нечего делать. Он едет в пробке, ждет свой ужин, сидит в туалете и звонит: «Привет! Как дела? Чем занимаешься?». Он может быть любителем путешествий и засылать вас фотографиями своих туров или тусовок. В общем, он занимает ваше время и энергию. Получается, что вы тратите все свое внимание и энергию на него «красавца». Он получает вашу энергию и больше ему ничего и не нужно. Ему даже не надо с вами встречаться. Он уже получил порцию вашей энергии и внимания. Как у маленьких детей бывают выдуманные друзья и игрушки, так у него виртуальные девочки.