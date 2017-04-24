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Видео: вы всю жизнь неправильно складывали носки. Смотрите, как это делается!

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Часто мы даже не задумываемся о складывании носков. Мы либо закидываем их все вместе после стирки на полку, из-за чего тратим массу времени по утрам, пытаясь найти пару, либо заворачиваем их попарно в своеобразные комочки, которые занимают довольно много места на полках. Да и не очень это аккуратно.

Мы предлагаем вам ознакомиться с японским методом складывания носков, который поможет навести порядок в шкафу, пишет Lady-journal.info.

Этот способ может занять немного больше времени, чет стандартная процедура, зато в шкафу будет идеальный порядок, ведь носки будут сложены аккуратными стопочками. Так ты легко найдешь нужную тебе пару!

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