Видео: вы всю жизнь неправильно складывали носки. Смотрите, как это делается!
24 апреля 2017 г., 14:16
Часто мы даже не задумываемся о складывании носков. Мы либо закидываем их все вместе после стирки на полку, из-за чего тратим массу времени по утрам, пытаясь найти пару, либо заворачиваем их попарно в своеобразные комочки, которые занимают довольно много места на полках. Да и не очень это аккуратно.
Мы предлагаем вам ознакомиться с японским методом складывания носков, который поможет навести порядок в шкафу, пишет Lady-journal.info.
Этот способ может занять немного больше времени, чет стандартная процедура, зато в шкафу будет идеальный порядок, ведь носки будут сложены аккуратными стопочками. Так ты легко найдешь нужную тебе пару!