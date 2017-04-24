Видео: вы всю жизнь неправильно складывали носки. Смотрите, как это делается!

Часто мы даже не задумываемся о складывании носков. Мы либо закидываем их все вместе после стирки на полку, из-за чего тратим массу времени по утрам, пытаясь найти пару, либо заворачиваем их попарно в своеобразные комочки, которые занимают довольно много места на полках. Да и не очень это аккуратно.