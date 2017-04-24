Бьюти-новинка 2017: маска-магнит покоряет индустрию красоты

Магнитная маска по-настоящему стала чудо-средством 2017 года. Новое ухаживающее средство содержит частицы металлов, в основном железа, которые удаляются с кожи при помощи магнита. Магнит создает слабое поле, которое обновляет клетки кожи по мере удаления маски. Как утверждают косметологи, эта процедура безболезненна и очень эффективна, так как действует изнутри, оказывая влияние на кровяные и нервные клетки, за счет чего кожа становится более чистой, свежей и ровной, пишет Lady.tochka.net.

Оригинальная бьюти-новинка уже успела занять почетные места в рейтинге самых популярных бьюти-продуктов, ведь средство содержит не только частички магнита, но и увлажняющие, омолаживающие и противовоспалительные компоненты. Нанести маску-магнит на кожу не составит труда: консистенция не липкая, а заодно охлаждает и успокаивает лицо. После 5-10 минут нужно взять магнит (обернутый в сухую салфетку) и водить им, не касаясь маски. Средство буквально исчезнет из с лица, будто его кто-то стер ластиком.