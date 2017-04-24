Можно ли красить волосы во время месячных: чем опасна процедура в этот период

Конечно, в организме женщин в эти дни происходят изменения, которые по-разному переносятся. Как же ухаживать в такие дни за кожей и локонами, можно ли посещать парикмахерскую, можно ли красить волосы во время месячных или после них – эти вопросы часто волнуют женщин, пишет Mjusli.ru.

Парикмахеры часто говорят о том, что во время менструации нельзя красить локоны и делать химическую завивку.

Почему же нельзя красить волосы во время месячных?

Мастера-визажисты объясняют это тем, что во время критических дней кожа головы выделяет больше жира, поэтому пряди хуже воспринимают краску или другие химические вещества; Также во время менструации происходят биохимические изменения, повышается уровень прогестерона, который препятствуют химической завивке локонов;

В этот период в организме девушек происходит резкий скачок гормонов, в результате которого локоны ведут себя не так, как обычно, чешуйки стержней становятся более устойчивыми к открытию и закрытию. Таким образом, эффект окраски может быть плохим, так как вещества не проникают полностью в волос, а затем, быстро смываются. Некоторые парикмахеры считают, что это также может быть связано с повышенной температурой кожи головы;

Увеличение концентрации некоторых гормонов меняет состояние кожи. Может происходить расстройство сальных желез. Это способно вызвать чрезмерную сухость кожи головы, что способствует повышению её чувствительности, бывает, наоборот, возникает перепроизводство кожного жира, которое препятствует работе краски.

Кроме того, общее состояние прядей в этот период обычно заметно хуже, чем обычно. Почему это происходит и как с этим связана менструация? Во время менструации организм с кровью теряет много важных компонентов. В организме может отмечаться дефицит железа, цинка и кальция. Недостаток этих элементов является неблагоприятным фактором для состояния наших локонов.

Так что этот период лучше переждать и воздержаться от посещения парикмахера без крайней необходимости.

На какой день месячных можно покрасить волосы?

Ответ на этот вопрос не может быть единым для каждой женщины. Всё зависит от гормональных процессов и состояния организма каждой женщины. В целом никаких существенных противопоказаний нет к тому, можно ли покрасить волосы при месячных.

Но если есть возможность перенести эту процедуру на другое время, то лучше использовать её, чем потом пожалеть о слабом эффекте или негативном влиянии на структуру локонов и здоровье кожи головы.

Однако стоит также учитывать тот факт, что в прежние времена, краски содержали гораздо больше аммиака и других химических веществ, поэтому они очень сильно травмировали локоны. Когда это сопровождалось всплеском менструальных гормонов – волосам наносился еще более сильный вред. В настоящее время можно подобрать краски, которые имеют в составе щадящие ингредиенты, так что в теории, во время менструации покраска волос может быть достаточно безопасна, но вот предсказать её эффективность трудно.

Этот вопрос очень индивидуальный и зависит от того, какой тип волос имеет женщина и от их общего состояния. Если локоны не полностью здоровые и сильные, то лучше подождать с покраской и выбрать более удачный день.

Можно ли покрасить волосы перед месячными?

Многое зависит от эстрогена. После овуляции уровень эстрогена в организме очень высокий, кожа женщин «горит», локоны становятся блестящими. Но этот период длится в среднем 12 дней, после чего количество эстрогена резко уменьшается. Даже временный дефицит эстрогенов в женском организме будет создавать условия для повышенного выпадения волос.

Организм ищет его там, где есть его запасы: в стенках кровеносных сосудов. Перед месячными, волосы могут страдать от недостатка питания. Именно этот момент влияет на состояние кожи и волос, особенно поиск эстрогена в кровеносных сосудах усугубляет ситуацию.

Перед месячными на коже иногда появляются прыщи, а состояние волос немного ухудшается. Все это делает прогестерон. Поэтому в лютеиновой фазе повышается уровень жирности кожи и это продолжается до конца цикла. Действие прогестерона также способствует интенсивной колонизации кожи бактериями, в результате чего появляются предменструальные прыщи, сыпь, кожа головы может начать шелушиться.

Таким образом, период времени непосредственно перед наступлением месячных также не самое благоприятное время для окрашивания волос, которое лучше сделать в другие дни цикла.