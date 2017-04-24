Девять продуктов, которые только прикидываются здоровыми

AdMe.ru собирается выдать с головой предателей, которые маскируются под «своих».

Банановые чипсы

Их польза в том, что они содержат почти все то же, что и бананы: пищевое волокно, железо, калий и магний. Но производители добавляют в банановые чипсы усилители вкуса и сахар, да и часто жарят во фритюре.

Чем заменить: самодельными банановыми чипсами, приготовленными в духовке или высушенными на воздухе.

Хрустящие хлебцы

Существует много разновидностей хлебцев, и все они разные. Поэтому легко можно наткнуться на снэки с вредными маслами в составе, замаскированные под хлебцы.

Чем заменить: просто тщательно смотрите состав. Там не должно быть дрожжей, модифицированного крахмала, консервантов, красителей, антиокислителей. Лучшие хлебцы сделаны из цельных зерен или цельнозерновой муки грубого помола.

Безглютеновые продукты

Глютен — белок, содержащийся в зерне. Именно он делает возможным смешивание муки с водой. Но опасен он лишь для людей с непереносимостью глютена, а таких на земле лишь 1 %. Всем остальным не стоит избегать этих белков без консультации с врачом, предпочитая безглютеновые продукты. В них много рафинированных добавок, что делает их только вреднее.

Чем заменить: обычным хлебом. Не налегайте на него, но и не бойтесь.

Сухофрукты и цукаты

Сами по себе сухофрукты полезны, но чтобы защитить от плесени и сохранить цвет, их обрабатывают фунгицидами и диоксидом серы. Что касается цукатов, то от них пользы еще меньше из-за огромного количества сахара.

Чем заменить: попробуйте высушить фрукты дома — это совсем не сложно, зато гораздо полезнее.

Плавленый сыр

Помимо того что в плавленом сыре много добавок, он содержит просто колоссальное количество натрия. Например, бутерброд с тремя кусочками плавленого сыра покроет 2/3 от дневной нормы этого элемента.

Чем заменить: различными сортами качественного сыра, соленым творогом.

Консервированные овощи и фрукты

Производители добавляют в консервированные овощи соус барбекю, уксус и другие не очень полезные вещества. К примеру, по словам специалиста по питанию Николь Родригез (Nicole Rodriguez), банка фасоли содержит примерно три ложки сахара.

Чем заменить: выбирайте качественные консервы из свежих овощей без соли, сахара и консервантов либо консервируйте овощи и фрукты сами.

Крахмалистые овощи

Кукуруза, груши, картофель, тыква, ямс содержат меньше пищевых волокон, витаминов и минералов, чем другие овощи и фрукты. А вот по количеству калорий они стоят далеко впереди.

Это не значит, что стоит отказаться от этих овощей, просто тем, кто следит за фигурой, налегать на них не рекомендуется.

Чем заменить: отдавайте предпочтение некрахмалистым (всем хрустящим, сочным и зеленым) овощам, особенно после 18:00.

Йогурты

Йогурты из магазина содержат очень много сахара и мало протеинов. К тому же их не надо жевать, и у нас создается впечатление, что мы едим легкую еду.

Чем заменить: выбирайте йогурты, в которых мало сахара (менее 10 г на порцию) и много протеина (около 6 г на порцию). Также вы можете покупать йогурты без наполнителей и смешивать их с фруктами самостоятельно.

Овсянка быстрого приготовления

О пользе овсянки знают все, но мало кому известно, что хлопья, которые нужно варить всего 2–3 минуты, не особо полезны.

Чем мельче зерно, тем больше оно было обработано и тем выше его гликемический индекс. Значит, оно принесет лишние калории. И конечно, каши быстрого приготовления с добавками и подсластителями еще менее полезны.

Чем заменить: выбирайте овсянку крупного помола. Варится она дольше, но зато именно она даст вам все то, что вы ожидали от настоящей овсянки.