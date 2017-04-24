Грудное вскармливание: 12 неожиданных вещей, которые ты не знаешь

О пользе грудного вскармливания говорится немало, но только мамы, которые уже через это прошли, могут рассказать намного больше, чем написано в любых буклетах или произнесено спикерами с трибун, пишет Ivona.bigmir.net.

1. За грудное молоко не нужно платить

Качественные смеси – недешевое удовольствие, которое весьма существенно потрясет ваш семейный бюджет. В отличие от грудного молока, которое всегда свежее, нужной температуры и в свободном доступе. Главное – сбалансированное питание матери, и тогда проблем с приходом молока не будет.

2. Ты можешь кормить лежа

Ты можешь накормить орущий комочек, не вставая при этом с постели. Тебе не нужно бежать на кухню, стерилизовать бутылочку, нагревать воду и разводить смесь. Все, что тебе надо – это взять ребенка и приложить его к груди.

3. Ты можешь кормить и спать

Ты можешь совершенно спокойно спать, пока малыш насыщается грудным молоком. Ты не переживаешь, что он уронит бутылочку, подавится или захлебнется – природа все продумала.

4. Размер

Ты всегда комплексовала из-за своего первого размера, который казался тебе неполноценным? А как тебе третий размер груди? Пускай это счастье продлится недолго (столько, сколько ты будешь кормить), но все же пару соблазнительных селфи у тебя в телефоне сохранится.

5. Тишина

Грудное вскармливание является самым простым и самым быстрым способом добиться тишины. Маленький орущий рот не будет ждать, пока ты трясущимися руками разведешь ему смесь: он хочет все и прямо сейчас.

6. У тебя свободна рука

Если кормить малыша из бутылочки, то одной рукой тебе придется держать “клиента“, другой – бутылочку. В случае с грудным вскармливанием все проще: у тебя есть свободная рука, и ты даже можешь съесть с ее помощью свой обед.

7. Перерыв на чай

В период кормления мама имеет право на неоспоримую отмазку – чаепитие. Если у тебя закончилось молоко (или тебе просто захотелось покоя), ты можешь отпроситься на 15-минутное чаепитие, в этом кормящей матери никто не откажет. Ты можешь спокойно пить чай с печеньем, отдыхать и ждать, пока молочная ферма не наполнится кормом.

8. Сон

Грудное вскармливание является самым простым и безотказным способом уложить ребенка спать. Десять минут у теплой маминой груди в сочетании с легким укачиванием делают свое дело за пять минут.

9. Здоровье

Мамино молоко для младенца является самой полезной пищей. Никакая смесь, даже самая дорогая, не заменит этот уникальный продукт.

10. Тебе не нужно брать с собой бутылочки

Если вы с малышом собираетесь на прогулку, тебе не нужно заботиться о том, что надо взять с собой бутылочку. В любой момент у ребенка будет доступ к маминому молоку, а для мамы это минус огромная головная боль.

11. Ешь и худей

Женщине, которая кормит грудью, нужно больше пищи и питательных веществ, так как она много отдает. Ты можешь есть много и практически все, что угодно, и при этом тебя не будет раздувать, как воздушный шар.

12. Ты в любой момент можешь бросить кормить

Если ты решила кормить ребенка грудью, это не значит, что ближайшие три года малыш только и будет, что висеть на твоей груди. После того, как ребенку исполнится полгода, ты можешь постепенно отлучать его от груди и вводить прикорм. Сколько кормить ребенка грудным молоком, решать только тебе.