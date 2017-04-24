Дети и телевизор: как смотреть, чтобы не навредить

Многие родители настроены категорично: мой ребенок не будет знать, что такое телевизор, планшет, компьютер и смартфон чуть ли не до его совершеннолетия. Либо же, наоборот, дают малышу, которому еще и года не исполнилось, гаджет, лишь бы отвлечь его на время, пишет Ivona.bigmir.net.

Тем не менее, во всем должна быть золотая середина, так как для ребенка может быть одинаково вреден как переизбыток информации, так и ее нехватка.

Какими правилами нужно руководствоваться при знакомстве малыша с современными благами цивилизации:

оптимальный возраст для допуска ребенка к телевизору – от трех лет. В этом возрасте психика малыша уже достаточно окрепла для того массива информации, который “выльется“ на него из телеэкрана;

детям дошкольного возраста не рекомендуется проводить за просмотром телевизора больше 20-40 минут в сутки (желательно разбить “телевизионные сеансы“ на утренний и вечерний – по 15-20 минут каждый);

если ребенок смотрит телевизор вечером, включайте верхний свет, чтобы избежать травмирующего контраста между темной комнатой и ярким экраном;

чтобы просмотр телевизора был ребенку во благо, а не во вред, включайте ему добрые, познавательные детские передачи и мультфильмы. Избегайте мультиков, в которых поощряется насилие (даже в шуточной форме), высмеивание или унижение личности, присутствуют ругательные слова, негативный герой остается безнаказанным. Эти примеры формируют в голове ребенка ложные понятия о том, что хорошо, а что – плохо. Он может начать подражать негативному персонажу и тогда объяснить малышу, почему это плохо, будет не так то просто – ведь родители изначально одобрили его выбор (а может включили мультик самостоятельно), значит ничего плохого в нем быть не может.