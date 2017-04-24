Фото: стартовала кампания «Женщинам – форму!»

Цель компании – проинформировать молодых женщин о возможности пройти срочную службу на добровольной основе.

Сегодня в таллиннском спортхолле женщины, прошедшие срочную службу или подумывающие о ней, а также звездные дамы, прошли тест на физическую подготовку. Тест включал забег на 3200 метров, две минуты отжиманий и две минуты упражнений на пресс.

Участниц поприветствовал и наградил министр обороны Маргус Цахкна.

Цель информационной кампании – привлечь внимание молодых женщин к возможности совершить свой вклад в государственную оборону с помощью добровольного прохождения срочную службу и принятия военной обязанности.

С 2013 года гражданки Эстонии в возрасте от 18 до 27 лет могут при желании проходить срочную службу.