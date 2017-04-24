Эстонка: больше не могу терпеть ребенка и мужа

Я больше так не могу. Ходила уже к психологу и после родов ходила в женскую консультацию. Хочется все бросить и сбежать. Конечно, я не довольна и собой. Если брошу мужа, станет ли легче? И что будет с ребенком?» - задается вопросом эстонка на форуме Perekeskus Sina ja Mina.

Отвечает психолог Ынне Аас-Удам:

«Разорвать отношения, которые вот уже много лет не приносят удовлетворения, это логично. Что вас связывает - ребенок, жилплощадь, материальная зависимость?

Вы говорите, что много лет получали психологическую помощь и антидепрессанты, но все безуспешно… А какие цели вы перед собой ставили? Насколько сильно старались?

Пожалуй, я вас не удивлю, если скажу, что себе может помочь тот человек, который готов себя глубоко анализировать. Конечно, меняться нелегко, но это единственный выход.

Если вы принимаете антидепрессанты, то наверняка знаете, что лечение длительное и его нельзя прерывать, иначе ситуация усугубится. Если вы себя чувствуете настолько плохо, насколько описали, советую незамедлительно связаться с психотерапевтом.

Поскольку вас волнуют именно проблемы в семье (муж и ребенок), советую вам посетить совместную терапию с мужем. Дополнительную информацию можете посмотреть здесь: www.pereterapeudid.ee.

Если решите разводиться, опеку над ребенком можете уладить здесь: www.lepitus.ee».