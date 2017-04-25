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Специалисты рассказали, как предотвратить ожирение у детей

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Ученые из Университета Огайо проанализировали данные о режиме дня около 11000 детей, родившихся в период между 2000 и 2002 годами. Исследователи установили: правильный режим дня снижал у детей риск развития ожирения, сообщает "Medikforum".

Специалисты обнаружили, что участники, которые соблюдали режим сна, питания и проводили перед телевизором меньше 30 минут в день, лучше регулировали свои эмоции. Проблемы с регуляцией эмоций тесно связаны с эмоциональной неустойчивостью. Эмоционально неустойчивые дети чаще имели лишний вес в более позднем возрасте.

Участники, которые во время обучения в школе не ложились спать в одно и то же время, к 11 годам нередко набирали лишний вес. Кроме того, дети, имевшие проблемы с эмоциональной регуляцией в возрасте трех лет, в возрасте 11 лет чаще страдали ожирением. Так, судя по всему, режим дня существенно влияет на эмоциональную регуляцию, поведение и вес детей.

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