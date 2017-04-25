Психологи подсказали, как унять истерику у ребенка

По их словам, проблемы в поведении у ребенка становятся неприятным открытием для родителей в возрасте после двух лет. В этом возрасте и до пяти лет у детей формируется характер, и они отстаивают собственное мнение об определенных вещах теми методами, которые им известны - плачем и криками, напомнили психологи.

В некоторых случаях родители могут уступить детским требованиям, полагают они. Маленькому ребенку и без того тяжело противостоять взрослому, поэтому иногда ему можно давать побеждать, пишет Meddaily.ru.

Но в любом случае родителям при общении с ребенком необходимо оставаться спокойными, подчеркивают эксперты. Если в ответ на крики и плач взрослые тоже будут повышать голос, ребенок не будет воспринимать их как лидеров, а вместо этого усвоит как норму крикливое общение.

О недопустимости истерик родителям надо вести с ребенком серьезный разговор, но только когда он успокоится, настаивают психологи.