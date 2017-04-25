Женский рак будут лечить сперматозоидами

Заряженные мощными химиотерапевтическими препаратами сперматозоиды могут использоваться для лечения рака у женщин. Они доставляют лекарства глубоко внутрь женского организма. Это революционное лечение способно помочь многим тысячам женщин, страдающим от рака репродуктивной системы. Именно для борьбы с ним и применяются сперматозоиды, пишет Medikforum.ru.

Лечение рака использует химиотерапию для того, чтобы "отравить" опухолевые клетки еще до начала процесса метастазирования. К сожалению, при этом также повреждаются здоровые клетки. На протяжении многих лет ученые испытывали различные способы доставки токсичных противораковых лекарств прямо к месту расположения опухолей, чтобы здоровые ткани при этом не страдали. Так, одна методика задействовала в качестве средства "транспорта" бактерию, легко проникающую в организм. К сожалению, иммунная система пациента легко распознавала и уничтожала бактерию еще до того, как она добиралась до опухоли.

А вот при нашествии сперматозоидов такой проблемы не возникнет. Хотя они и воспринимаются иммунитетом женщины как посторонние субъекты, сперматозоиды желанны и не уничтожаются. Это связано с тем, что на своей поверхности они переносят молекулы сахара гликопротеины, распознающиеся любым иммунитетом. Ученые дрезденского Institute for Integrative Nanosciences уже провели успешные лабораторные эксперименты, которые показали, что сперматозоиды могут использоваться для лечения рака женских репродуктивных органов с очень большим эффектом.