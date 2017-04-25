Врачи связали возраст матерей и детскую смертность

Уровень рождаемости среди женщин старше 40 лет в настоящее время вырос более чем в три раза с начала 1980-х годов, но такое откладывание родов связано с повышенным риском для младенцев, высказались исследователи. Они заявили, что количество детей, которые умирают на первом году жизни, впервые увеличилось с 2003 года из-за роста числа «пожилых» матерей», об этом сообщил Meddaily.ru со ссылкой на журнал «Вестник Здоровья».

По словам ученых, женщины все чаще оказываются склонны рожать в более позднем возрасте: статистика показывает, что в наши дни женщины на пятом десятке лет рожают детей с большей вероятностью, чем юные девушки. Склонность к поздним родам обусловливается желанием женщин получить образование и заиметь надежную работу, помимо этого, включаются факторы растущей стоимости жилья и нестабильности партнерских отношений, отмечают специалисты.

Но опять же цифры показывают, что со стремлением женщин откладывать вопрос о беременности и деторождении на потом коррелирует рост показателей детской смертности.

«Последние данные показывают, что в 2014 году общее число детей, не доживших до своего первого дня рождения, было равно 1 младенцу на каждую 1000 детей, тогда как в 2015 году это число выросло до 3,7 на 1000 детей. Общий показатель младенческой смертности среди детей, рожденных от матерей в возрасте старше 40 лет, в 2015 году составил 4,5 ребенка на каждую 1000 детей», - поделились авторы исследования.