Никогда не держите орхидею дома!

Так, по крайней мере, считают специалисты по фен-шуй. И в этом есть смысл: Орхидея - растение-эпифит. Это значит, что она может всю жизнь провести на других растениях как паразит - даже без почвы! Все нужные ей для жизни вещества она получает из влажного воздуха: в этом ей помогают корни, пишет Lifter.com.

Неудивительно, что во многих культурах этот цветок-паразит считается причиной, по которой вам постоянно не хватает жизненной энергии. Орхидея просто высасывает ее из окружающего пространства.

Поэтому специалисты по фен-шуй говорят, что этот цветок можно выращивать в нежилых помещения, в офисах, т.е. там, где людей много, и где вы работаете, а не отдыхаете! А вот в квартире его лучше не держать. Что касается спальни, то для нее он вообще противопоказан!

Если у вас стояла орхидея в спальне, вы наверняка помните, как по непонятным причинам чувствовали себя разбитой уже с утра!

Орхидея - исключительно женский цветок. Мужскую ауру он просто-напросто разрушает. Проявляется это, в частности, в том, что он подавляет либидо.

Поэтому если выбросить вашу домашнюю розу не вариант, поставьте ее хотя бы там, где ваш муж проводит минимум времени.