Беременная женщина твердила, что ее нерожденный сын – это чудо. Врачи не верили ей, пока она не родила

Спустя несколько дней восторженное настроение Джо быстро изменилось. Женщина обнаружила уплотнение в груди… Она тут же испугалась, что потеряет ребенка, которого они с мужем так долго ждали.

Врачи поставили диагноз. Это был рак груди. Нужно было немедленно начинать лечение, но Джо не могла согласиться на химиотерапию на ранних этапах беременности. Рак оказался еще более агрессивным из-за гормонов, которые усилились по причине беременности. Как оказалось, это ускоряет распространение рака по организму.

Пришло время принимать самое серьезное решение в жизни Джо. На 10-й недели беременности врачи сказали, что женщине придется пожертвовать жизнью нерожденного ребенка. Только так можно спасти ее саму…

Супруги приняли решение, которое удивило всех врачей и сделало эту семью известной на весь мир! Риск — дело благородное. Джо отказалась прерывать беременность, и… сегодня в компании сына Джейка она празднует свое полнейшее выздоровление!

«Я знала, что мы не имеем права отказываться от нашего ребенка. У меня не было даже варианта, чтобы пожертвовать его жизнью ради моей. Я не могу поверить, что мы оба живы и здоровы. Я чувствую себя самой удачливой женщиной в мире!» – призналась Джо.

Эта история доказывает, что порой в жизни действительно может произойти настоящее чудо, но только при условии, что вы будете бороться за свое счастье!