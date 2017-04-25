Шесть проблем с менструацией, которые вы никогда не должны игнорировать

Если для отсутствия менструации нет весомых причин, она должна наступать каждый месяц. И все же, не только задержка может стать поводом задуматься. Обратите внимание на шесть случаев, когда вам нужно сходить к врачу.

1. Пропуск

Если вы не беременны, отсутствие менструации может говорить о гормональном дисбалансе, проблемах с щитовидной железой, чрезмерной физической нагрузке, неудачной диете, стрессе или преждевременной менопаузе.

“Пропущенная” менструация плохо сказывается на слизистой. Это может вызвать развитие аномальных клеток (предраковых). Обратитесь к врачу, чтобы выяснить точную причину!

2. Внезапные интенсивные или обостряющиеся спазмы

Если вы испытываете очень сильную боль во время менструации, может идти речь об эндометриозе. Это состояние, при котором клетки, которые растут внутри матки, начинают расти вне матки, вызывая серьезные боли в области таза. Эти боли могут возникать и из-за переизбытка массы тела.

3. Кровь не во время критических дней

Еще один тревожный звоночек, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Это может означать, что у вас киста матки или полип, фиброзные опухоли, инфекция (например, бактериальный вагиноз) или вовсе рак! Вам обязательно стоит обратиться к врачу.

4. Обильное и длительное кровотечение (10 дней и дольше)

Если вам приходится менять прокладку по пять раз в день, это и есть обильное кровотечение. Это может указывать на медицинскую проблему (например, фибромы, полипы или аденомиоз), что может стать причиной анемии. Лучше не затягивайте и проверьтесь у врача!

5. Невыносимые симптомы ПМС

Они включают переедание, перепады настроения с периодами плача, серьезную тревогу, гнев и чувство неконтролируемого поведения. Эти симптомы, похоже, появляются из воздуха за неделю до менструации и имеют тенденцию к улучшению после ее начала. Это состояние может быть очень изнурительным, но не стоит самостоятельно прописывать себе антидепрессанты. Лучше обратитесь к врачу!

6. “Скачущие” гормоны

Если вы страдаете от заболеваний (например, от диабета или астмы), то порой ваше состояние может ухудшаться во время менструации. Все дело в том, что гормоны усиливают это состояние и приводят к негативным последствиям. Если вы заметили такую тенденцию, то вам стоит поговорить со своим врачом.