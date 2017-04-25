Видео: как упорядочить бижутерию

Вероятно, у каждой девушки найдется немало украшений, которые зачастую хранятся в симпатичных шкатулках и коробочках. Может. эти аксессуары и занимают мало места, но согласитесь — когда времени на подготовку к свиданию или прогулке с друзьями остается катастрофически мало, не так-то просто сразу найти нужные сережки или кулончик.
Предлагаем вашему вниманию простое решение для удобного хранения вашей бижутерии и украшений, пишет Marketium.ru.
Для этого вам понадобится:
рамка для фото;
акриловая краска;
кружевная ткань;
клей.
Процесс изготовления:
Покрываем деревянное основание рамки акриловой краской любого понравившегося вам цвета.
Внутреннюю часть рамки смазываем небольшим количеством клея.
С той же внутренней стороны прикладываем кружевную ткань и отрезаем лишние куски.