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Видео: как упорядочить бижутерию

Krasotka.ee
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Украшения из малахита | ФОТО: Scanpix

Вероятно, у каждой девушки найдется немало украшений, которые зачастую хранятся в симпатичных шкатулках и коробочках. Может. эти аксессуары и занимают мало места, но согласитесь — когда времени на подготовку к свиданию или прогулке с друзьями остается катастрофически мало, не так-то просто сразу найти нужные сережки или кулончик.

Предлагаем вашему вниманию простое решение для удобного хранения вашей бижутерии и украшений, пишет Marketium.ru.

Для этого вам понадобится:

рамка для фото;

акриловая краска;

кружевная ткань;

клей.

Процесс изготовления:

Покрываем деревянное основание рамки акриловой краской любого понравившегося вам цвета.

Внутреннюю часть рамки смазываем небольшим количеством клея.

С той же внутренней стороны прикладываем кружевную ткань и отрезаем лишние куски.

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