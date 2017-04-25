Видео: как упорядочить бижутерию

Вероятно, у каждой девушки найдется немало украшений, которые зачастую хранятся в симпатичных шкатулках и коробочках. Может. эти аксессуары и занимают мало места, но согласитесь — когда времени на подготовку к свиданию или прогулке с друзьями остается катастрофически мало, не так-то просто сразу найти нужные сережки или кулончик.