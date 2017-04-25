Эти десять глупых вещей могут разрушить ваши отношения

Мы предлагаем вашему вниманию десять вещей, совершаемых женщинами, которые способны разрушить отношения, пишет Marketium.ru.

Итак, что же способно внести разлад даже в самые крепкие отношения?

1. Вы не слушаете своего мужа. Старайтесь выслушивать его точку зрения и относиться к ней с уважением. Не думайте, будто заранее знаете все, что он может вам сказать. Позвольте вашему партнеру поделиться с вами своими мыслями, и тогда он с большим интересом и вниманием прислушается к вам.

2. Вы “пилите” его. Постоянные упреки и требования не выдержит даже мужчина с железными нервами. Учтите, что жалобы ничуть не мотивируют, а только выводят из себя. Старайтесь донести до своего партнера ваши просьбы и мысли без оскорблений и повышенных тонов.

3. Вы зависимы от гаджетов. Ни один гаджет не должен стать помехой для ваших отношений. Забудьте о телефоне или планшете, находясь рядом со своим партнером. Для него очень важно ваше внимание.

4. Вы перестали ставить его на первое место. Не важно, как со временем меняется ваша жизни и отношения. С появлением детей ваш муж не перестанет ощущать потребность быть для вас на первом месте. Постарайтесь всегда встречать его дома с улыбкой и относиться к своему любимому, как к главе семьи.

5. Вы перестали следить за собой. Конечно, у вас может быть множество хлопот — работа, дети, дом, — но всегда нужно находить время для ухода за своей внешностью. Опрятная одежда, аккуратно уложенные волосы, макияж — эти простые элементы способны всегда поддерживать искру в ваших отношениях.

6. Вы скупитесь на ласку. Некоторые женщины со временем начинают недооценивать важность поцелуев и объятий и перестают придавать им значение. Сколько бы лет вы не провели в браке, продолжайте встречать и провожать мужа объятьями и поцелуем — это оживит ваши отношения и напитает их страстью.

7. Вы забыли, почему выбрали его. Вспомните, что именно вас привлекло в вашем избраннике. Наверняка он по-прежнему обладает теми чертами характера, которые в свое время вам так понравились. Постарайтесь разжечь былую искру, вспомнив ваши первые свидания.

8. Вы плохо отзываетесь о нем перед друзьями. Вы должны защищать своего супруга, ведь вы сами его выбрали. Перестаньте рассказывать о его недостатках. Согласитесь, вам не было бы приятно, если бы он жаловался на вас своим друзьям.

9. Вы не цените то хорошее, что он делает. Вы принимаете его хорошие поступки как должное, но заостряете внимание на плохих. Научитесь замечать все хорошее, что делает ваш избранник, и не скупитесь на слова благодарности.

10. Вас обижает, что он не устраивает вам романтические вечера. Если ваш муж перестал устраивать вам романтические сюрпризы — вовсе не значит, что ему с вами не интересно. Напротив, ему хорошо с вами и так. Не стоит сразу ударяться в обиды, лучше деликатно намекните ему об этом или организуйте все сами.

Постарайтесь не допускать вышеперечисленных ошибок и очень скоро вы заметите, как ваши отношения наполнятся гармонией и взаимопониманием.