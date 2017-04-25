12 вещей, от которых мужчина теряет интерес к женщине – мгновенно!

1. Быть отчаянной

То, что мужчины называют отчаянием, на самом деле обычно просто искренний интерес. Что плохого в том, чтобы говорить человеку, что ты чувствуешь, думаешь или хочешь? Однако в мире отношений мужчин настораживает такой напористый интерес. Им наоборот нужно оставлять место для загадки, чтобы ему было интересно узнавать женщину дальше, пишет Soulpost.ru.

2. Вести себя как дура

Многие женщины ошибочно полагают, что образ глупенькой или наивной привлекает мужчин. На самом же деле для серьезных отношений мужчины выбирают умных и зрелых.

3. Говорить о бывшем

В новых отношениях нельзя как-то хорошо говорить о бывших. Даже если он сам спрашивает, давай короткие ответы. У вас пока еще много лучших тем для разговоров.

4. Быть слишком податливой

Женщины, которые во всем уступают мужчине, не уверены в себе, они боятся, что, если не будут потакать ему во всем, то он найдет другую. Но если мужчина и пальцем не ударил ради женщины, ему будет не интересно. Да и женщине зачем нужен такой?

5. Делать все для него

Мужчина хочет жену, а не вторую маму. Он не хочет, чтобы женщина все делала и решала за него.

6. Требовать от него слишком многого

Никого нельзя заставлять что-то делать. Если женщина начинает командовать мужчиной и ждать, что он должен делать то, что она хочет, это может продлиться недолго.

7. Быть той, кем вы не являетесь

Многие женщины думают, что они должны заставлять мужчину заработать ее любовь. Будь собой и уважай себя, и он полюбит тебя за то, какая ты на самом деле.

8. Путать его

Это ад для мужчины. Если ты говоришь, что он может спокойно гулять с друзьями, то не нужно потом злиться и говорить, что он не понял, что на самом деле ты этого не хотела. Говори то, что думаешь, и поступай соответственно.

9. Сплетничать

Мужчин не привлекает, когда женщина позволяет себе негативные, унизительные комментарии в адрес других людей.

10. Опаздывать

Один раз – это нормально, два – терпимо, но большинство мужчин не потерпят этого как привычку. Нужно стараться быть пунктуальной.

11. Становиться его клоном

Хорошо, если это естественно. Но если ты стараешься ему понравиться, делая вид, что тебе нравится то же самое, что и ему: в музыке, еде, увлечениях, он скоро разоблачит это притворство, и ему эту не понравится. Он хочет любить тебя за то, какая ты.

12. Быть мелочной

Да, он мужчина и будет платить за большинство вещей на ваших свиданиях. Но ему будет приятно, если ты время от времени будешь предлагать взять траты на себя. Он может не согласиться, но оценит и поймет, что ты не просто его используешь.