Исследователи выяснили, почему младенцы плачут

Специалисты установили, что больше 11% участниц сталкивались с приступами плача у младенцев в течение первого месяца их жизни. Многие женщины страдали от послеродовой депрессии и растили детей одни. Ученые обнаружили связь между состоянием матери и ребенка, пишет Meddaily.ru.

Так, участницы, которых поддерживали семья и партнеры, реже жаловались на приступы плача у детей. Исследователи отмечают: женщины счастливы, когда их дети спокойны. Кстати, согласно данным другого исследования, проведенного в Лондонской школе экономики, плачущие дети снижают уровень дохода в семье. Каждый час плача уменьшает доход на 11%.