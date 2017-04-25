Натуральная домашняя косметика для умывания

Отличная смесь для умывания получается из гороховой муки с куркумой. Берем 3 ст.л. гороховой муки (купить в магазине или измельчить в кофемолке сухой горох, лучше зеленый), 3 ст.л. овсяной муки + 0,5 ч.л. куркумы, тщательно перемешиваем. Добавляем 1,5-2 ст.л. оливкового или миндального масла. В результате должна получиться рыхлая мягкая масса, которую можно хранить в закрытой баночке до месяца. Она заметно смягчает кожу и подпитывает ее ценными белками и витаминами, пишет Justcoolidea.ru.

Дважды в день можно умываться и размолотой овсянкой. Взять 1 ст.л. и добавить к ней пару капель молока для сухой кожи или воды – для жирной. Получившуюся кашицу нанести на лицо и нежно помассировать кожу, затем смыть тепловатой водой.

При сухой или чувствительной коже, а также если уже появились множественные морщинки, стоит умываться молочной водой. Приготовить ее несложно: отмерить 1 ст.л. молока на 4 ст.л. воды, можно добавить еще 1 каплю свежего лимонного сока.

Натуральный тонизирующий лосьон также легко приготовить самостоятельно. Для жирной и нормальной кожи берем на 1 часть качественного уксуса 5 частей кипяченой воды, для сухой – 10 частей воды. Протирать лицо нанесенным на ватный диск тоником один раз в день, чтобы отметить улучшение цвета кожи, ее матовость и сужение пор.