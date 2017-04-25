Как научить ребенка обращаться с деньгами

Не бойся обсуждать эту тему

Каждая ситуация, так или иначе касающаяся денег, – покупка, инвестиция или пожертвование – отличный повод побеседовать с ребенком о его действиях. Но тема финансов в ваших повседневных разговорах не должна превалировать, пишет Ivona.bigmir.net.

Говори открыто

Родители совершают большую ошибку, утаивая от детей информацию. Единственный способ понять, что такое выгодная покупка, а что слишком дорого для семьи, – испытать на собственном опыте. Узнать, сколько зарабатывает семья и сколько стоят вещи. Не рассказывая ребенку об этом аспекте жизни, родители не дают ему необходимых знаний о деньгах.

Обсуждай финансы на примере фактов

Многие родители относятся к деньгам с теми же эмоциями и установками, что и их родители. Они транслируют эмоциональное восприятие своим детям. Такое поведение может помешать детям научиться принимать здравые финансовые решения.

Давай карманные деньги, которыми дети сами смогут распоряжаться

Говорить о деньгах важно, но еще важнее настоящий опыт, благодаря которому они смогут оценить последствия своих решений. Суммы должны быть достаточными для удовлетворения некоторых из детских нужд.

Помогай ребенку выделять приоритеты

Спрашивайте, чем одна покупка лучше других, которые они планируют. Учите детей сравнивать, помогайте им изучать соотношение стоимости, качества и удобства покупки.

Учите ребенка ждать

Пусть ребенок ожидает крупную покупку. Вот хорошее правило: дети должны ждать столько дней, сколько им лет, прежде чем совершить крупную покупку. Всегда будет завтра и через половину времени ожидания они уже и не вспомнят, что привлекло их внимание. Такое отношение к покупкам поможет им в себе воспитать иммунитет к импульсивным приобретениям.

Не используйте деньги в качестве наказания

Ваша задача – передать ценности ребенку, а не купить его показное поведение.

Не одалживайте детям деньги

Если они копят на что-то особенное, пусть продолжают. Если хотите что-то купить ребенку, купите. Принцип такой. “Если ЭТО хочет ребенок, пусть копит. Если вы хотите, чтобы ЭТО было у него, купите сами“. А если вы будете одалживать ребенку деньги на вещи, которые они хотят иметь, это не научит их ответственности и они не научаться ставить приоритеты.