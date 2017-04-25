Почему слоятся ногти: причины и методы решения

Очень часто на слоение ногтевых пластин влияют и различные внешние факторы, такие как долгое пребывание во влажной среде, недобросовестно сделанный маникюр, а также бытовая химия, которая просто иссушает ногти, пишет Ivona.bigmir.net.

Если слоятся ногти, жидкость для снятия лака желательно использовать без ацетона. При этом ногтям как минимум каждые пять дней необходимо давать отдых, не окрашивая их довольно часто. Кроме того металлические пилочки когда-то бывшие единственными в своем роде для корректировки ногтевых пластин, ныне сменились пилочками со специальным покрытием, не образующим мелких трещин. Именно мелкие трещины на ногтях способствовали их расслоению. Помимо этого необходимо уметь еще и правильно пользоваться пилочками, т.е. все движения по ногтю должны идти от края до центра, при этом полируя и сглаживая края, придавая ногтям овальную или квадратную форму.

Слоение ногтевых пластин можно вылечить в косметологическом кабинете при помощи, так называемой процедуры запечатывания ногтей. Сама процедура обуславливается послойным нанесением препаратов с микроэлементами и витаминами, протеинами и хрустальными минералами. Такие элементы на протяжении двух недель усваиваются в ногтевой пластине и предохраняют ее от высыхания и как следствие – расслоения. После проведения запечатывания ногтей ногтевые пластины перестают нуждаться в защитном лаковом покрытии.

Если у тебя нет времени или возможностей на салонные процедуры, воспользуйся этими народными рецептами:

Ванночки с применением морской соли

Ванночки в состав которых входит морская соль являются простым народным средством применяемым когда слоятся ногти в домашних условиях. Для чего в 1 л. воды разводят 1 ст.л. морской соли и опускают в нее руки не более чем на 20 мин, после чего просушивают пальчики салфеткой и смазываются живительным кремом. Такие процедуры необходимо проводить на протяжении 10 дней, после чего спустя 1 месяц повторить снова.

Маска из йода и оливкового масла

Важно не забывать о том, что слоятся ногти от нехватки влаги и потому оливковое масло с йодом является одним из действенных препаратов для оздоровления ростковой зоны, укрепления ногтевых пластин и улучшения их дыхания. Для чего на пару разогревают 1 ст.л. масла и добавляют в него несколько капель йода. Втирается такая маска в кожу и ногтевые пластины, а для увеличения эффективности руки утепляются хлопковыми перчатками. В связи с тем, что руки должны находиться в тепле, лучше проводить такие процедуры раз в неделю за несколько часов до сна, оставляя маску на ночь.

Красный перец

Красный перец принято считать действенным средством для укрепления и роста ногтей. В условиях домашнего обихода раз на месяц готовится масса из красного молотого перца и питательного крема на паровой бане, которая наносится слоями на ногти, а спустя 20 мин – смывается.