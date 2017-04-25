16 правил идеальной любовницы

Ты хочешь стать для него идеальной? Возможно, для этого тебе придется наступить на собственные желания, но выполнить эти пункты.
Хорошая любовница всегда знает, чего хочет ее мужчина. Секс заканчивается в постели, а начинается с мыслей и разговоров, доверия и совместных переживаний, пишет Ivona.bigmir.net.
Нужно не думать, а давать мужчине то, что он хочет, заваливать его ласками, выполнять прихоти, но не быть навязчивой в личных отношениях (например, “умучивать“ его звонками, требуя внимания к себе). Самые прочные сети невидимы. Именно ими искусная соблазнительница оплетает тело, душу и мозг мужчины.
Еще гейши знали верное средство для “приворота“ - копирование жестов, слов, мимики мужчины. Психологи утверждают, что добиться расположения нового знакомого проще всего, копируя его. Наверно, налаживание контакта происходит подсознательно, на основе древних инстинктов, которые до сих пор можно подсмотреть у животных. Собеседник принимает тебя за члена своей стаи, вы словно вместе выполняете некий ритуальный танец.
Прекрасная любовница не позволяет себе стать “вещеманкой“, которая покупает шмотки по собственной прихоти или по своему, не очень хорошему, вкусу. Соответствовать, даже не видя избранника,- это предварительная настройка на мужчину своей мечты.
Главное в отношениях с мужчиной - сначала дать все, что у тебя есть, не думая о себе, без эгоизма и просчетов того, что будет дальше, не боясь разбаловать, а потом получить за это втройне.
Не стоит заглядывать мужчине в глаза после первой совместно проведенной ночи с вопросом: “Когда ты придешь в следующий раз?“. Мужчине очень важно почувствовать себя хозяином. Итак, хорошая любовница никогда не позволит себе быть навязчивой.
Мужчины меньше всего любят, когда их ставят перед жестким выбором. Мужчина теряется, озлобляется и... делает совершенно нелогичные поступки, в которых потом долго раскаивается. Зачем проверять его чувства на прочность, если те же силы можно употребить на то, чтобы сделать их прочнее?
Жаловаться мужчине - последнее дело. Как правило, наши проблемы кажутся им незначительными и смешными, а жалобы - женскими капризами. Вот у них, мужчин, проблемы НАСТОЯЩИЕ, о них можно говорить часами. Так что, когда дело доходит до жизненных трудностей, рассчитывай сама на себя, забудь, что у тебя есть любимый или обращайся к нему только в крайнем и на самом деле серьезном случае.
Мужчинам по большому счету глубоко наплевать, во всяком случае, в первое время, испытываешь ли ты удовольствие в постели. Только очень немногие мужчины могут распознать притворщицу, изображающую страсть. Не страстность женщины, а ее желание льстит мужскому самолюбию. Многие невзрачные и глупые женщины завоевали сердца умных, красивых и небедных мужчин только потому, что четко усвоили это правило. Только добившись, чтобы тебя полюбили, ты можешь требовать ласк, которые вознесут тебя на вершины удовольствия.
Бытует заблуждение о том, что мужчины не любят умных. Не умных, а тех, кто чрезмерно демонстрирует свой ум, указывая мужчине на пробелы в его знаниях. Умная женщина никогда не показывает, что она умнее, не подчеркивает свое превосходство в чем бы то ни было.
Умение сделать дом красивым и уютным еще никому не вредило. Любому мужчине приятно приходить в дом,в котором порядок и хорошо пахнет (в бытовом плане порядок и запах - это почти синонимы).
Прекрасная любовница знает, что для мужчин влюбленность имеет гораздо меньшее значение, чем для женщин. Не стоит мужчину мучить, заставляя его рассказывать “как сильно ты меня любишь“.
Даже если мужчина загулял, не стоит “его мучить подозреньями“, все равно не признается. Он - не твоя собственность.
Следующее правило: никогда не учи мужчину жить.
Умение прощать - это еще и умение не напоминать о прошлых ошибках. Простить - значит забыть... или сделать вид, что забыла.
Хорошая любовница знает: все мужчины помешаны на мысли, что их хотят использовать, обобрать и пустить по миру. Ничто так не отпугивает в первые дни и месяцы знакомства, как меркантильность.