Мать волнуется: после развода, ребенок стал грубить, когда я ему звоню

Я пыталась ребенку объяснить, что так делать некрасиво. Почему так происходит?» - пишет эстонка на портале Perekeskus Sina ja Mina.

Комментирует семейный психолог Хеди Лайдре:

«Возможно, наш ребенок также переживает развод, и эта ситуация ему не подходит, но он не может по-другому это выразить. А, возможно, он понимает, что звонки бывшей жены или мужа могут докучать родителю, поэтому пытается тем самым огородить вас.

Любой развод задевает чувства ребенка, однако не всегда дети могут правильно понимать свои чувства. Я советую вам поговорить с ребенком о разводе. Есть ли у него вопросы? Что он чувствует? Что больше всего его ранит? Также можете договориться, как вы будете поддерживать связь, если не находитесь на данный момент рядом с ребенком.

Постарайтесь понять и выслушать своего ребенка и вместе придумать решение.»