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Как приготовить молочный коктейль с "Орео"

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Пошаговый рецепт молочного коктейля с ванильным мороженым и шоколадным печеньем «Орео». Читайте, делайте и пейте!

Как сделать молочный коктейль с «Орео»

Ингредиенты:

4 больших ложки ванильного мороженого

4 печенья "Орео"

3 столовые ложки молока

1 столовая ложка шоколадного топпинга

Рецепт приготовления: Разделить каждое печенье на две части. Раскрошить одно печенье и оставить его для украшения, пишет ivona.bigmir.net.

Налить в стакан шоколадный топпинг и слегка повращать, чтобы он покрыл дно и стенки емкости.

Сложить чашу блендера мороженое и печенье, влить молоко. Взбить до получения однородной массы. Перелить в бокал, украсить крошками из печенья и подавать.

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