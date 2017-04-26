Как приготовить молочный коктейль с "Орео"
26 апреля 2017 г., 11:49
Пошаговый рецепт молочного коктейля с ванильным мороженым и шоколадным печеньем «Орео». Читайте, делайте и пейте!
Как сделать молочный коктейль с «Орео»
Ингредиенты:
4 больших ложки ванильного мороженого
4 печенья "Орео"
3 столовые ложки молока
1 столовая ложка шоколадного топпинга
Рецепт приготовления: Разделить каждое печенье на две части. Раскрошить одно печенье и оставить его для украшения, пишет ivona.bigmir.net.
Налить в стакан шоколадный топпинг и слегка повращать, чтобы он покрыл дно и стенки емкости.
Сложить чашу блендера мороженое и печенье, влить молоко. Взбить до получения однородной массы. Перелить в бокал, украсить крошками из печенья и подавать.