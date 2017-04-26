Увлеченность спортом делает женщин бесплодными

Исследователи собрали информацию о 3 887 женщинах. Ее анализ и выявил корреляцию между чрезмерными занятиями спортом и негативными изменениями в репродуктивном здоровье, пишет Medikforum.ru.

Авторы проекта обнаружили: те представительницы слабого пола, которые активно тренировались от 5 до 7 раз в неделю, в 3,2 раза чаще получали диагноз бесплодия. То, каким именно видом спорта они занимались, решающего значения не имело.

По словам специалистов, усиленные занятия спортом, в особенности у стройных женщин, изнуряют тело и оказывают влияние на производство гормонов.

«Беременность является крайне энергоемким и сложным состоянием для женского организма и поэтому тело, если оно истощено и лишено жира, избегает его», - высказались по этому поводу научные работники.