Ikea ответила на троллинг Balenciaga с синей сумкой

Когда новая сумка Balenciaga появилась в продаже, событие вызвало оживленное обсуждение - товар копировал не только цвет, размер и форму широко известных синих сумок Ikea, но схожими были даже элементы дизайна. Разница заключалась в цене и качестве - сумка Balenciaga стоила, в отличие от копеечной сумки ритейлера, около двух тысяч долларов, и была выполнена из высококачественной кожи, а не из клеенки, пишет Adindex.ru.

Так как внешне обе сумки практически не отличались друг от друга, потребители оценили юмор известного дорогого бренда Balenciaga, и новинка широко обсуждалась в медиа.

В Ikea не обиделись, а приняли вызов и попросили шведское агентство ACNE придумать ответ. Как рассказал креативный директор агентства Йохан Хольгрем, идея была готова через два часа. После чего они связались с собственным модным фотографом Андерсом Кайлбергом, и ответный троллинг был готов - ритейлер организовал кампанию, где объяснялось, как отличить настоящую сумку Frakta от подделок - она приятно шуршит, в ней можно переносить множество вещей, даже хоккейное снаряжение, кирпичи и воду, она легко очищается обливанием из садового шланга и при этом стоит всего 99 центов.

В тот же день новая работа Ikea появилась на всех рынках бренда.