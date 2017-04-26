Для недоношенных детей создали искусственную матку

В отличие от ныне использующихся инкубаторов, новый дивайс очень близко воспроизводит все условия, в которых малыш находится в настоящей матке. Сердце ребёнка прокачивает кровь через пуповину к внешний газообменивающей машине, которая заменяет материнскую плаценту. При этом не используются никакие искусственные насосы, поскольку даже лёгкое внешнее давление может привести к смертельной перегрузке ещё не до конца развитого сердца. Ученые полагают, что их гаджет будет готов к клиническим испытаниям на людях через 3-5 лет. У сильно недоношенных детей, появившихся на свет ранее 23-й недели, шансы на выживание близки к нулю. У родившихся в возрасте 23 недель они составляют 15%, при 24 неделях - 55%, а при 25 неделях - около 80%, пишет Medikforum.ru.

Целью нового устройства является создание таких условий, в которых крошечные недоношенные дети могли бы безопасно для своего здоровья продолжать развитие легких и других органов во время того самого критического периода с 23-й по 28-ю недели после зачатия. Этим малышам нужен своего рода мостик между материнской маткой и внешним миром. И если будет разработана надежная система поддержки их роста и развития органов всего лишь на несколько недель, то шансы на выживание таких детей значительно повысятся.

Система в настоящее время превосходит все имеющееся в больницах оборудование, однако речь идет лишь о теории, так как среди людей испытания и не проходили. Но если они окажутся успешными в будущем, то в медицине появится новый стандарт ухода за сильно недоношенными детьми.