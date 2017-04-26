Секреты безупречного вкуса. Это должна прочитать каждая женщина!

Прочитайте эти рекомендации. Мы уверены, что вы обязательно найдете для себя что-то полезное, пишет Trulylove.ru.

1. Секрет успеха — простые решения. Черные брюки, белая рубашка, яркий платок или шаль. Вот секрет безупречного вкуса.

2. Самый лучший тренажер для того, чтобы избавиться от мужской походки — юбка на две-три ладони ниже колена.

Запомните закон: объемные рукава – гладкая прическа, короткое платье – плотные колготки, говорящий наряд – молчаливая обувь. Пусть в наряде будет только одна активная зона. Совсем не страшно, если это будут ваши глаза.

3. Еще Ив Сен-Лоран подметил, что водолазка с высоким горлом — замечательный выход из любого щекотливого положения. Она красиво обтягивает и подчеркивает грудь, при этом скрывает от посторонних подробности.

Выбор облегающих джинсов – очень ответственная история. Джинсы - как пластическая операция: они могут либо фантастически улучшить фигуру, либо совершенно ее испортить.

4. Мамам девочек обязательно надо учить их одеваться. Это ошибка - думать, будто женщина от природы знает, как правильно краситься, одеваться, причесываться…

5. Любой наряд может рассказать о человеке намного больше, чем он сам хотел бы это сделать.

6. Если вы мечтаете найти спутника жизни, представьте мужчину своей мечты, в чем он одет и представьте его спутницу. Это упражнение поможет женщине, когда она пойдет выбрать одежду в магазин.

7. Плоская подошва – это признак домохозяек и олигархов. Если вы себя не относите ни к тем, ни к другим, срочно меняйте плоскую подошву на каблук.

8. Вещи школьницы в гардеробе жены плохо характеризуют мужа.

9. Коко Шанель говорила: «Для того чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть молодой».

10. Абсолютно идеальная красота не привлекает. Для того чтобы привлекать внимание, в абсолютно идеальной красоте должна быть какая-нибудь маленькая неправильность.

11. Свадебная церемония — это либо дневная, либо утренняя церемония. Поэтому все приглашенные дамы, должны быть одеты в платья пастельной группы длиной на ладонь ниже колена. Единственная женщина, которая в этот день демонстрирует длинное белое платье, это невеста.

12. Если у вас нет ни времени, ни желания делать макияж, можно надеть солнцезащитные очки и повязать голову шарфом в стиле шестидесятых.

13. В гардеробе любой женщины одежда делится на три типа – для себя, для подруг и для мужчин. Не стоит путать эти наряды. Если вы отправляетесь на свидание, то наряд должен подчеркивать разницу между грудью, талией и бедрами.

14. Пересмотрите свою коллекцию шарфиков, платков и губных помад. Когда шарфик и помада звучат дуэтом, вы будете прекрасно выглядеть, даже если надели тот цвет, который вам нравится, но не является вашим.

15. Если юбка или платье задираются вверх при ходьбе, вам необходим либо другой фасон, либо размер побольше.

16 . Отличный дневной наряд для блондинки — платье красивого голубого оттенка с белыми туфельками. Учтите, белые туфли носят только до пяти часов.