Секреты безупречного вкуса. Это должна прочитать каждая женщина!

Мода занимает важное место в жизни каждой женщины. Все мы хотим выглядеть красиво, элегантно и со вкусом. Однако не всегда финансовые возможности позволяют нам покупать всё, что душа пожелает (а может, оно и к лучшему?), поэтому к созданию своего гардероба нужно подходить с умом.
Прочитайте эти рекомендации. Мы уверены, что вы обязательно найдете для себя что-то полезное, пишет Trulylove.ru.
1. Секрет успеха — простые решения. Черные брюки, белая рубашка, яркий платок или шаль. Вот секрет безупречного вкуса.
2. Самый лучший тренажер для того, чтобы избавиться от мужской походки — юбка на две-три ладони ниже колена.
Запомните закон: объемные рукава – гладкая прическа, короткое платье – плотные колготки, говорящий наряд – молчаливая обувь. Пусть в наряде будет только одна активная зона. Совсем не страшно, если это будут ваши глаза.
3. Еще Ив Сен-Лоран подметил, что водолазка с высоким горлом — замечательный выход из любого щекотливого положения. Она красиво обтягивает и подчеркивает грудь, при этом скрывает от посторонних подробности.
Выбор облегающих джинсов – очень ответственная история. Джинсы - как пластическая операция: они могут либо фантастически улучшить фигуру, либо совершенно ее испортить.
4. Мамам девочек обязательно надо учить их одеваться. Это ошибка - думать, будто женщина от природы знает, как правильно краситься, одеваться, причесываться…
5. Любой наряд может рассказать о человеке намного больше, чем он сам хотел бы это сделать.
6. Если вы мечтаете найти спутника жизни, представьте мужчину своей мечты, в чем он одет и представьте его спутницу. Это упражнение поможет женщине, когда она пойдет выбрать одежду в магазин.
7. Плоская подошва – это признак домохозяек и олигархов. Если вы себя не относите ни к тем, ни к другим, срочно меняйте плоскую подошву на каблук.
8. Вещи школьницы в гардеробе жены плохо характеризуют мужа.
9. Коко Шанель говорила: «Для того чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть молодой».
10. Абсолютно идеальная красота не привлекает. Для того чтобы привлекать внимание, в абсолютно идеальной красоте должна быть какая-нибудь маленькая неправильность.
11. Свадебная церемония — это либо дневная, либо утренняя церемония. Поэтому все приглашенные дамы, должны быть одеты в платья пастельной группы длиной на ладонь ниже колена. Единственная женщина, которая в этот день демонстрирует длинное белое платье, это невеста.
12. Если у вас нет ни времени, ни желания делать макияж, можно надеть солнцезащитные очки и повязать голову шарфом в стиле шестидесятых.
13. В гардеробе любой женщины одежда делится на три типа – для себя, для подруг и для мужчин. Не стоит путать эти наряды. Если вы отправляетесь на свидание, то наряд должен подчеркивать разницу между грудью, талией и бедрами.
14. Пересмотрите свою коллекцию шарфиков, платков и губных помад. Когда шарфик и помада звучат дуэтом, вы будете прекрасно выглядеть, даже если надели тот цвет, который вам нравится, но не является вашим.
15. Если юбка или платье задираются вверх при ходьбе, вам необходим либо другой фасон, либо размер побольше.
16 . Отличный дневной наряд для блондинки — платье красивого голубого оттенка с белыми туфельками. Учтите, белые туфли носят только до пяти часов.
17. Не бывает массивных ног, бывают плохие колготки.
Нет некрасивых женщин, есть неграмотные парикмахеры.
18. Не бойтесь высоких каблуков. В магазинах можно найти туфли или сапожки на высоком каблуке, которые будут очень удобны и в которые можно носить с утра до вечера.
19. Хороший вкус нужно тренировать каждый день. Когда перестаешь это делать, то, сколько бы тебе ни было лет, 19 или 75, начинается старость.
20. Обувь должна быть не только удобной, но и изящной. Если туфли имеют один цвет с брюками, то это визуально удлиняет ноги.
21. Классический костюм может быть не только офисным, но и вечерним, и для прогулок, и для завтрака с мужем.
22. Если вы надеваете экспрессивное платье, обязательно сделайте маленькую гладкую прическу, чтобы не отвлекать внимание от декора платья.
23. Совершенно напрасно многие женщины боятся надевать на работу атласные и бархатные вещи, считая их чересчур нарядными. Если эти вещи будут нейтральных цветов, их смело можно назвать рабочим костюмом.
24. Не стесняйтесь своих форм.
Все то, что дал вам Господь – красиво. А если это красиво, нужно подчеркивать свои формы. Главное – делать это грамотно и со вкусом.
25. Когда меховая вещь и волосы сливаются воедино, мех начинает работать как ваши волосы. Это смотрится смешно.
26. Для вечернего комплекта есть правило: должно блестеть что-то одно. То есть либо платье, либо аксессуары.
27. В случае если у вас существует проблема лишнего веса, каблук, порой, играет решающую роль, помогая скрыть недостатки фигуры. Если же этих недостатков нет, каблук может быть, а может отсутствовать полностью.
28. Мода – это не перья и стразы, мода – это когда юбка хорошо сидит, брюки удлиняют ноги, когда женщина надела платье и парит над землей.
Когда женщина взяла в руки новую сумку, у нее поменялась жизнь. Если женщина купила туфли на деньги, отложенные на черный день, черный день никогда не наступит. В этой системе координат новое платье – инструмент для апгрейда себя самой, куда более дешевый и безопасный, чем психотерапевты и антидепрессанты.
29. Как правило, из двух равнозначных конкуренток на одну и ту же должность, быстрее к ней приходит та, которая идет на каблуках.
«…Надо поверить в то, что ты реально достойна лучшего. Нужно перестать слушать о плохом, нужно перестать общаться с вечно ноющими людьми, поскольку все бытовые проблемы заразны. Если ты здорова, у тебя вообще нет проблем: просто много работай - и все сложится. Все решения очень просты. Толстая? Используй диету Майи Плисецкой «не жрать!» — и в момент похудеешь. Заждалась принца? Во-первых, полюби себя, и прискачет целый полк на белых конях. И не ищи пути «к себе, к успеху, к гармонии» и к прочей ерунде. Будь проще. И купи новые туфли.
30. Вы никогда не замечали, что когда вы надеваете облегающие брюки, мужчины сразу замечают ваше прекрасные глаза и ослепительную улыбку?
Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду не обращают внимания. На первый план выступает человек, его лицо, его красивая прическа. Именно в этом заключается роль классических базовых вещей.
31. Для того, чтобы в любом возрасте выглядеть сексуально и одновременно элегантно, обратитесь к классике: черная юбка-карандаш, смокинг, шпильки, крошечная сумочка-клатч…
32. Если вы хотите идти вверх по карьерной лестнице, одевайтесь так, как будто вы уже там.
33. Серый цвет – самый французский в мире цвет. Трикотажный комплект серого цвета легко увидеть в Париже на улице днем.