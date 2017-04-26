В Эстонии пройдет конкурс «Мать года» среди зараженных ВИЧ или больных СПИДом
26 апреля 2017 г., 15:16
14 мая в Эстонии отмечается День матери. Эстонская организация людей, живущих с ВИЧ, объявит в этот день обладательницу титула «Мать года». Побороться за титул «Матери года» могут все зараженные ВИЧ или больные СПИДом матери, проживающие на территории Эстонии.
«Матерью года» будет выбрана добрая и искренняя, социально активная и всегда готовая прийти на помощь мать, ответственно воспитывающая своего ребенка/ детей. Предложить кандидатов на титул «Матери года» можно до 8 мая, прислав электронное письмо по адресу Raul.Lindemann@ehpv.ee. Дополнительная информация по телефону +46 70-8805363.