В Эстонии пройдет конкурс «Мать года» среди зараженных ВИЧ или больных СПИДом

14 мая в Эстонии отмечается День матери. Эстонская организация людей, живущих с ВИЧ, объявит в этот день обладательницу титула «Мать года». Побороться за титул «Матери года» могут все зараженные ВИЧ или больные СПИДом матери, проживающие на территории Эстонии.