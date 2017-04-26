Какие продукты влияют на гормональный фон женщины

Гормональный фон не такая уж и хрупкая штука: только лишь едой изменить его нельзя, но вот помочь организму функционировать более гармонично вполне можно.

​Продуктов, которые бы напрямую влияли на гормональный фон женщины, не существует. Однако употребляя определенную пищу, можно рассчитывать на мягкое улучшение функции синтеза гормонов, пишет Lady.mail.ru.

Эксперты выделяют несколько групп продуктов, которые имеют на гормональный фон женщины опосредованное влияние.

Соесодержащие продукты

В сое, соевом молоке, тофу и других соесодержащих продуктах присутствуют природные фитоэстрогены.

Фитоэстрогены — это растительные вещества, из которых в организме быстрее и легче вырабатываются собственные женские гормоны эстрогены. Они продлевают молодость, сглаживают менопаузальные проявления (приливы, повышение давления, беспокойство), у юных девушек уменьшают угревую сыпь. Способствуют оздоровлению кожи, под их воздействием вырабатывается больше гиалуроновой кислоты.

Соесодержащие продукты рекомендованы женщинам с достоверно сниженным уровнем эстрогена (тип фигуры «яблоко»), а также женщинам в предменопаузальном и менопаузальном периоде, когда уровень эстрогенов снижается из-за угасания функции яичников.

Однако злоупотреблять соевыми продуктами и заменять им другие белковые продукты не стоит — белок сои не очень хорошо усваивается у европейцев. И, кстати, соевый соус к соесодержащим продуктам не относится — в нем содержатся лишь микродозы сои.

Продукты, богатые триптофаном

На втором месте по опосредованному воздействию на гормональный фон женщины находятся продукты, богатые белком триптофаном — шоколад, сыр твердых сортов, мясо.

Триптофан — одна из основных аминокислот, необходимых для построения большинства белков организма. При его нехватке может нарушаться синтез серотонина — гормона радости, удовольствия и хорошего настроения, что в свою очередь неизбежно отразится на психологическом состоянии и самочувствии.

Продукты, богатые триптофаном, способствуют улучшению настроения, но употреблять их нужно в разумных количествах: шоколад — 2—3 дольки в день, мясо, рыбу или птицу — 150—200 г в день.

Еще один продукт, содержащий фитоэстроген хмель, это пиво. Употреблять можно только натуральное пиво и, конечно, в малых объемах.

Продукты, богатые просеротонином

Помидоры, баклажаны, бананы, болгарский перец богаты просеротонином — белком, из которого наш организм может сам довольно быстро синтезировать собственный серотонин — гормон радости и хорошего настроения.

Молоко и молочные продукты

Не секрет, что молоко и молочные продукты также содержат гормоны: в корма животных добавляется гормон роста для ускоренного набора мышечной ткани и гормоны, способствующие высоким надоям. И хотя эти добавки запрещены, некоторые производители их все равно применяют.

Вместе с молоком такие гормональные добавки передаются человеку, а рецепторы примерно 15—20% людей чувствительны к гормонам. Это может отразиться на состоянии кожи и привести к угревой сыпи. В таких случаях нужно ограничить или исключить употребление молочных продуктов, заменив их кисломолочными — при обработке гормоны, являющиеся белками, расщепляются на составляющие и становятся не так опасны.

Морская рыба

Морская рыба содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые способствуют синтезу гормонов, улучшая обмен веществ в целом. Также они содержат провитамин D, влияющий на синтез гормонов. Эти продукты нужно употреблять в количестве 200—250 г 2—3 раза в неделю.

Употребление морской рыбы улучшает кожу, укрепляет кости, ногти и волосы, снижает уровень «плохого» холестерина.