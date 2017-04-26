«Нет денег на сумку? Купите фейк!»: Лена Ленина о том, как привлечь миллиардера

Начать с внешности и стиля

Первым делом нужно трезво оценить себя — только тогда могут начаться перемены во внешности и личной жизни. Ленина советует: снимите с себя все золото, особенно желтое. Этот драгоценный металл, несмотря на высокую стоимость, делает образ дешевым. Замените золотые украшение и бижутерию на бриллианты. Если их пока нет, подберите неброские качественные украшения, напоминающие алмазы, пишет Trulylove.ru.

Следует помнить о сумках. Эти предметы гардероба должны быть качественными и дорогими. В идеале сумка должна быть из кожи крокодила. Если у вас нет денег на сумку, допустим, бренда Hermes, купите фейк! Но он должен быть качественным и максимально приближенным к оригиналу.

«В этом случае я могу встать на сторону подделок. Миллиардер не сразу поймет, „что к чему“. Поверьте, в высшем обществе есть свои коды, которые вам нужно знать, если вы хотите удачно выйти замуж», — рассказала Лена.

Приобретя идеальную сумку, переходите к обуви. Она должна быть из натуральных материалов. И, кстати, ваша обувь может показать, к какому социальному слою вы принадлежите.

«Если вы носите легкие, на первый взгляд, ничем не примечательные тапочки фирмы Tods, сразу становится понятно, что вы знаете, где их носить — на яхте», — рассказала Лена.

Важнее маникюра может быть только маникюр

Ленина, которая владеет сетью студий маникюра, знает о женских руках все. Девушка должна ухаживать за собой и не допускать облупленного лака, заусенцев и так далее. Также стоит забыть о наращивании и кричащих цветах. По словам Лены, в высшем обществе принимают только три вида маникюра: классический френч, красный или оттенка nude (от бежевого до бледно-розового, с учетом того, что цвета будут полупрозрачными).

Спрячьте все религиозные атрибуты

Важно: на свидание с миллиардером ни в коем случае не надевайте религиозные атрибуты. В этом многоконфессиональном обществе не следует рисковать с подобными украшениями. Ваш избранник может оказаться мусульманином, буддистом, иудеем и так далее.

Переезжайте в центр

Будущая жена миллиардера должна жить в центре города: «Миллиардер должен быть убежден, что вы из его круга. Поэтому даже если у вас есть апартаменты, но — в Бирюлево, то следует переехать в центр».

По словам Лены, даже «клетка», но в центре города увеличит ваши шансы на знакомство с очень богатым мужчиной.

«Мужчина, когда подвезет вас по адресу, сразу „просканирует“ и то, как вы живете. Поэтому важно максимально приблизиться к его образу жизни», — рассказала Лена.

Место встречи изменить нельзя

По словам Лены, чтобы встретить миллиардера, нужно проводить больше времени там, где они «водятся». В поисках избранника девушкам следует включить смекалку.

«Теоретически миллиардера можно встретить везде. Даже в социальных сетях. Моя знакомая имеет такой опыт. Правда, вы вряд ли узнаете, чем он владеет. Скорее всего, он прикинется простым парнем. Также желаемые вами мужчины водятся в „своих“ местах. Это яхт-клубы, все, что связано с лошадьми (поло, скачки), гольф-клубы, теннисные корты, аэропорты (но только выходы на частные самолеты)», — уверяет Лена.

Расширяйте кругозор

Вы должны в чем-то превосходить миллиардера. По словам Лены, чтобы получить внимание мужчины, которого сложно чем-либо удивить, нужно быть гением в какой-то области.

«Вы должны стать удивительным специалистом в какой-то области, чтобы вы были лучше всех в мире. Пусть это будет плетение корзинок. Пусть это будет вышивка крестиком, пусть это будет написание великолепных картин. В чем-то вы должны превосходить весь мир, и только тогда миллионер или миллиардер сочтет вас достойной его», — поделилась Ленина.

Ленина уверяет, что в случае знакомства с очень богатым мужчиной, оставаться собой нужно не всегда: «Если вы гений — оставайтесь собой, а если вы необразованная, вульгарная девица, лучше бы вы собой не оставались».

Не задавайте глупых вопросов

По словам Лены, всего лишь один вопрос может навсегда отвернуть от вас понравившегося миллиардера.

«Чем по жизни занимаешься?» — забудьте эту фразу!» — уверяет Ленина.

Беседа с желаемым мужчиной, по словам Лены, должна быть максимально непринужденной. Говорите о погоде, искусстве, живописи, моде, кино, театрах, но не сводите беседу к бытовым вещам, а уж тем более не спрашивайте про человека то, что легко можно найти в интернете.