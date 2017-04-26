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Отбраковка по браку: так кто же достоин титула «Мать года» в Эстонии?

Krasotka.ee
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Мать и ребенок. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

На прошлой неделе разразился нешуточный скандал относительного того, что матери-одиночки не могут претендовать на звание «Мать года». Именно такую фразу произнесла руководитель Союза женщин Эстонии Сийри Овийр.

Сама госпожа Овийр не смогла принять участие в нашей передаче, и поэтому на эту очень «горячую» тему сегодня в студии шоу «ТВой вечер» мы поговорили с членом правления Союз женщин Эстонии Людмилой Рейманн.

Заявки с представлением кандидатов на титул «Мать года» можно до 4 мая подавать по электронному адресу naisliit@gmail.com. Выдвигать претендентов могут, например, как дети, так и общественные организации и трудовые коллективы.

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