Нужно ли купать ребенка каждый день?

Вопрос о целесообразности ежедневного купания встает перед родителями по самым разным причинам. Кто-то хочет сократить количество истерик в связи с нелюбовью ребенка к водным процедурам, кому-то – некогда или лень, третьи вынуждены экономить воду, а четвертые беспокоятся за состояние кожи малыша – не вредит ли ей контакт с водой. Как же быть – купать или не купать?
Конечно, водные процедуры нужны крохам: купание является самой первой физиотерапией для малыша. Пребывание в воде укрепляет мышцы, помогает органам дыхания (во-первых, влажный воздух очищает нос и легкие, а во-вторых, способствует правильному и ровному дыханию), дарит ребенку новые ощущения, закаляет и помогает подготовиться ко сну.
Накупавшийся ребенок с аппетитом поест и заснет быстрее, чем тот, кто вечером просто лежал на руках у мамы, но это вовсе не означает, что нужно купать детей ежедневно.
Многие авторитетные педиатры, в том числе уважаемый многими мамами Евгений Комаровский, считают, что в ежедневном купании новорожденных гигиенического смысла нет, потому что младенцы практически не пачкаются.
По мнению медиков, ежедневное купание не нужно даже детям, которые уже познакомились с прикормом, начинают передвигаться по квартире самостоятельно или даже бывают в песочнице. В такой период необходимо подмывать и умывать ребенка один раз в день. Руки и лицо можно протирать влажными салфетками. Также надо следить за гигиеной малыша в целом, чтобы избежать опрелостей: ребенок не должен ходить в мокром подгузнике или несвежей одежде.
Ежедневное купание может быть опасно
Доктор медицинских наук, представитель Американской ассоциации педиатров Лора Джена отмечает, что купание чаще трех раз в неделю может нанести серьезный вред коже детей младшего возраста: частое пребывание в воде может стать причиной экземы – заболевания, которое вызывает сухость и зуд. И возникает оно в основном в первые пять лет жизни.
Исследования показали, что экземой все чаще страдают дети из развитых стран, где частое мытье уже стало частью массовой культуры и едва ли не одним из показателей благополучия. Но, купая ребенка, следует помнить, что его кожа гораздо нежнее и тоньше, чем кожа взрослого – средства для купания и даже сама вода могут стать причиной аллергических реакций.
Более того, начавшаяся в раннем возрасте экзема чревата возникновением астмы: в группе риска оказывается около половины из всех детей, у которых это кожное заболевание было диагностировано в раннем возрасте.
Если вы заметили, что кожа ребенка стала сухой, шелушится и краснеет, просто прервите ежедневное купание и понаблюдайте за состоянием малыша. В качестве увлажняющего средства можно использовать специальное детское масло. Если за три-пять дней кожа очистится, значит, дело действительно в реакции на воду или в средстве для купания.
Почему пена для ванны – зло
Тесты, проведенные с детскими продуктами для ванны, показали, что они малоэффективны – их смягчающие и увлажняющие свойства минимальны, а эффект сопоставим с мытьем простой проточной водой.
Маргарет Кокс, представительница британского общества борьбы с экземой советует вообще отказаться от всех продуктов с мылом в том случае, если у ребенка есть признаки кожного заболевания. Она рекомендует мыть ребенка не чаще двух раз в неделю, используя специальные масла для купания и эмоленты, пишет Lady.mail.ru.
Профессор Эдинбургского университета Азиз Шейх добавляет, что нужно выбирать такие детские шампуни и гели для купания, в которых нет парфюмерных композиций и красителей. А пена для ванны, с его точки зрения, – абсолютное зло для детской кожи.
Как часто нужно купаться детям от 6 лет
Чем старше ребенок, тем реже его нужно мыть, что, безусловно является хорошей новостью для родителей тех детей, которые уже вышли из того возраста, когда купание казалось им веселым приключением.
Детям в возрасте от 6 до 11 лет купаться можно вообще один раз в неделю. Дополнительное мытье может понадобиться, если ребенок действительно сильно испачкался, вспотел или сходил в бассейн или на пляж. И лучше эту добавочную водную процедуру превратить из полноценного принятия ванны в быстрый, приятный, прохладный душ перед сном.
Как говорят врачи, иммунная система ребенка продолжает развиваться и совершенствоваться, и грязь, бактерии и даже вирусы, с которыми он сталкивается в течение недели, только способствуют ее укреплению.
Но все-таки не стоит забывать о правилах гигиены. Разумеется, водные процедуры не следует игнорировать, и родители должны убедиться, что дети умеют чистить зубы, умываться и правильно мыть руки – теплой проточной водой, с мылом, в течение 20 секунд.
А вот в подростковом возрасте о частых купаниях вновь придется вспомнить. В период полового созревания нужно принимать душ ежедневно. Плюс к этому – дважды в день умываться и мыться всякий раз после интенсивных физических нагрузок.