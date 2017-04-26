Нужно ли купать ребенка каждый день?

Конечно, водные процедуры нужны крохам: купание является самой первой физиотерапией для малыша. Пребывание в воде укрепляет мышцы, помогает органам дыхания (во-первых, влажный воздух очищает нос и легкие, а во-вторых, способствует правильному и ровному дыханию), дарит ребенку новые ощущения, закаляет и помогает подготовиться ко сну.

Накупавшийся ребенок с аппетитом поест и заснет быстрее, чем тот, кто вечером просто лежал на руках у мамы, но это вовсе не означает, что нужно купать детей ежедневно.

Многие авторитетные педиатры, в том числе уважаемый многими мамами Евгений Комаровский, считают, что в ежедневном купании новорожденных гигиенического смысла нет, потому что младенцы практически не пачкаются.

По мнению медиков, ежедневное купание не нужно даже детям, которые уже познакомились с прикормом, начинают передвигаться по квартире самостоятельно или даже бывают в песочнице. В такой период необходимо подмывать и умывать ребенка один раз в день. Руки и лицо можно протирать влажными салфетками. Также надо следить за гигиеной малыша в целом, чтобы избежать опрелостей: ребенок не должен ходить в мокром подгузнике или несвежей одежде.

Ежедневное купание может быть опасно

Доктор медицинских наук, представитель Американской ассоциации педиатров Лора Джена отмечает, что купание чаще трех раз в неделю может нанести серьезный вред коже детей младшего возраста: частое пребывание в воде может стать причиной экземы – заболевания, которое вызывает сухость и зуд. И возникает оно в основном в первые пять лет жизни.

Исследования показали, что экземой все чаще страдают дети из развитых стран, где частое мытье уже стало частью массовой культуры и едва ли не одним из показателей благополучия. Но, купая ребенка, следует помнить, что его кожа гораздо нежнее и тоньше, чем кожа взрослого – средства для купания и даже сама вода могут стать причиной аллергических реакций.

Более того, начавшаяся в раннем возрасте экзема чревата возникновением астмы: в группе риска оказывается около половины из всех детей, у которых это кожное заболевание было диагностировано в раннем возрасте.

Если вы заметили, что кожа ребенка стала сухой, шелушится и краснеет, просто прервите ежедневное купание и понаблюдайте за состоянием малыша. В качестве увлажняющего средства можно использовать специальное детское масло. Если за три-пять дней кожа очистится, значит, дело действительно в реакции на воду или в средстве для купания.

Почему пена для ванны – зло

Тесты, проведенные с детскими продуктами для ванны, показали, что они малоэффективны – их смягчающие и увлажняющие свойства минимальны, а эффект сопоставим с мытьем простой проточной водой.

Маргарет Кокс, представительница британского общества борьбы с экземой советует вообще отказаться от всех продуктов с мылом в том случае, если у ребенка есть признаки кожного заболевания. Она рекомендует мыть ребенка не чаще двух раз в неделю, используя специальные масла для купания и эмоленты, пишет Lady.mail.ru.